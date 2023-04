Uomini e Donne oggi 25 aprile 2023 va in onda? Anticipazioni

Oggi, martedì 25 aprile e Festa della Liberazione, il famoso e seguito dating show Uomini e Donne non andrà in onda. Niente dame e corteggiatori, né tantomeno tronisti questo pomeriggio partire dalle 14.45 su Canale 5. Appuntamento invece che tornerà regolare, regalando tante emozioni al pubblico, partire da domani, mercoledì 26 aprile. Ma cosa vedremo nel corso delle prossime puntate?

In occasione del ponte del 25 aprile il noto programma di Maria De Filippi si è preso una pausa. La trasmissione che vede protagonisti dame e corteggiatori nonché tronisti del trono over e classico, accumunati dal desiderio di trovare l’anima gemella, tornerà regolarmente sul piccolo schermo a partire da domani. Uno stop inusuale quello del dating show e che ha lasciato tutti sorpresi. Infatti, se in occasione dei giorni di festa era lecito aspettarsi una pausa – anche per via della minore udienza di pubblico – non è chiaro il perché Uomini e Donne non sia andato in onda nemmeno lo scorso venerdì. Ieri nella striscia di daytime solitamente occupata dal dating show è stato trasmesso un film di Inga Lindstrom mentre oggi ne andrà in onda uno di Rosamunde Pilcher.

Il classico appuntamento con Uomini e Donne tornerà ad allietare il pomeriggio dei telespettatori a partire da domani, mercoledì 26 marzo, ma cosa vedremo nel corso della puntata? Stando ad alcune anticipazioni, a tenere banco in studio ci penserà l’opinionista Tina Cipollari che si troverà ai ferri corti con il cavaliere Elio. Tra i due voleranno parole grosse, al punto tale che la padrona di casa Maria si vedrà costretta ad intervenire. Dunque il dating show tornerà sul piccolo schermo con le vicende del trono over che oltre al cavaliere Elio vedranno protagonista anche la dama Gemma, la quale confesserà di aver ricevuto dei messaggi da parte di Elio che, nonostante il rifiuto, avrebbe comunque voluto sentirla nel corso della settimana. In merito però dubbi della donna non tarderanno ad arrivare.