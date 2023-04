Uomini e Donne oggi 24 aprile 2023 va in onda? Anticipazioni e data prossima puntata

Un inizio settimana un po’ diverso per tutti i fan del dating show di Canale 5, Uomini e Donne. Per via del Ponte del 25 aprile, Maria De Filippi, padrona di casa della trasmissione che da oltre vent’anni tiene compagnia al pubblico, ha deciso di andare in ‘vacanza’ e di prendersi qualche giorno di stop. Niente dame e cavalieri, nessuna storia tra tronisti e corteggiatori: i telespettatori dovranno fare a meno del programma per qualche giorno. Uno stop prolungato, ma momentaneo: presto si tornerà in onda con nuove storie d’amore, grandi emozioni. E polemiche.

Perché Uomini e Donne oggi e domani non va in onda?

Uomini e Donne non è andato in onda neppure venerdì 21 aprile: al suo posto uno speciale sul Serale di Amici, prima della puntata del sabato. Una pausa lunga per la trasmissione di Maria De Filippi, che non verrà tramessa né oggi, lunedì 24 aprile, né domani, nel giorno della festa della liberazione. Al suo posto andranno in onda Inda Lindstrom oggi pomeriggio, a partire dalle 14.45, e Rosamunde Pilcher martedì 25, sempre allo stesso orario.

Quando torna in onda, anticipazioni U&D

Uomini e Donne ritornerà in onda mercoledì 26 aprile, sempre a partire dalle 14.45. Con nuove storie, gelosie, fraintendimenti, baci passionali. Stando alle anticipazioni, riportate come sempre da Lorenzo Pugnaloni, mercoledì vedremo la puntata, almeno l’inizio, registrata sabato. E, molto probabilmente, si partirà con Gemma, che sta conoscendo un nuovo cavaliere. Ma ci sarà anche uno scontro acceso in studio tra Aurora e Armando, quindi i colpi di scena non mancheranno. Per quanto riguarda il trono classico, Nicole ha portato in esterna e ha baciato Andrea Foriglio, mentre Luca ha chiarito con la corteggiatrice Alessandra, che per qualche giorno era stata messa da parte.

Quando finisce Uomini e Donne

In attesa di scoprire cosa succederà mercoledì 26 aprile, vi ricordiamo che manca davvero poco alla fine della trasmissione. E, quindi, alle scelte dei tronisti Luca e Nicole. Uomini e Donne andrà in onda, probabilmente, fino al 31 maggio.