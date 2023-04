Daytime Amici oggi 24 aprile 2023 va in onda? Anticipazioni puntata

Daytime Amici. L’intervallo quotidiana di Amici di Maria De Filippi viene trasmesso su Canale 5, ed è anche disponibile la visione online tramite lo streaming in diretta. È possibile vedere sia la diretta che tutte le puntate precedenti collegandosi sulla piattaforma digitale Witty. Ma questo, forse, i fan più accaniti lo sanno già. La vera domanda è se andrà o meno in onda oggi, lunedì 24 aprile 2023, dal momento che siamo nel bel mezzo del Ponte della Liberazione.

Daytime Amici oggi 24 aprile: ci sarà?

Dunque, senza tenervi fin troppo sulle spine, ve lo riveliamo subito: ebbene, niente paura, perché oggi, lunedì 24 aprile 2023, il Daytime di Amici andrà certamente in onda, come di consueto, alla stessa ora su Canale 5. Anche per ché le cose iniziano a farsi davvero molto serie, dal momento che sono iniziate anche le competizioni per il Serale e il gran Finale è davvero prossimo. Chi vincerà? Avete già il vostro preferito?

Cosa è successo al serale?

Ovviamente, lo ricordiamo, anche sabato scorso, 22 aprile 2023, è andata in scena un’altra imperdibile puntata del Serale di Amici di Maria De Filippi, in compagnia di Maria De Filippi. Un altro sabato, insomma in compagnia dei giovanissimi talenti ancora in gara e che si affronteranno per il titolo di vincitore del format. A giocarsi la permanenza all’interno della casa dei talenti, al ballottaggio finale, sono stati Mattia della squadra di Raimondo Todaro e Arisa, Ramon, ballerino del team Zerbi-Celentano e Cricca. Il cantante, in particolare, ha proposto la sua personale interpretazione di Cercavo amore di Emma, mentre il ballerino ha fatto la sua performance sulle note di Jovanotti: Le tasche piene di sassi. Ad essere stato eliminato è il ballerino, una eliminazione meno amara, però, quando scopre che è arrivato per lui un messaggio direttamente da una prestigiosa scuola di danza negli Stati Uniti pronta ad accoglierlo. Insomma, emozioni senza fine, che continueranno anche durate il Daytime di oggi.