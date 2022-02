Daytime GF Vip, anticipazioni 26 febbraio 2022: spoiler e riassunto puntata di ieri

Daytime GF Vip. E’ andato in onda nuovamente, sullo schermo nelle case degli italiani, precisamente su Canale 5, in compagnia del suo conduttore Alfonso Signorini, il Daytime del Grande Fratello Vip, a seguito della diretta della scorsa settimana. I vipponi della casa più spiata d’Italia hanno distratto per qualche ora i loro federe spettatori da tutti i disastri del mondo in questo momento.

Colpi di scena ed eliminazioni al Daytime

Ovviamente, come al solito, i colpi di scena non sono mancati. Questa volta, a dover lasciare la casa del GF è stata Katia Ricciarelli. Il suo addio ha lasciato decisamente il segno in quanto c’è stato chi ha appoggiato il suo percorso sin dall’inizio, e con un certo coinvolgimento. Altri, invece, hanno tirato un sospiro di sollievo, ritenendo il suo atteggiamento eccessivamente aggressivo. Al centro di questo colpo di scena, c’è stata anche uno dei colossi della serie: Delia Duran. Parliamo proprio della moglie di Alex Belli, la quale ha decisamente cambiato atteggiamento dopo l’ingresso di lui in quanto in precedenza si era lasciata andare anche con Antonio Medugno.

Delia Duran, Belli, Soleil…quel triangolo che non finisce

”Abbiamo entrambi chiuso” – ha commentato Delia durante la puntata, anche se lui ha tenuto a precisare di recente che le cose non sono proprio andate così. Belli afferma, che lui è stato costretto a mettere un freno a tutto questo, altrimenti sarebbe continuata ad andare avanti. Infine, poi, Katia Riciarelli perché dopo l’eliminazione ha chiesto alla produzione un freeze per poter salutar soltanto alcuni dei concorrenti nelle specifico, non tutti. Tra i preferiti: Soleil, che ha colto l’occasione per raccontare il dramma che l’ha colpita e Giucas Casella.