Debora Caprioglio, chi è l’ex marito Angelo Maresca: età, carriera, figli, film, Instagram

Oggi cerchiamo di approfondire una figura di rilievo nel panorama del cinema italiano: Angelo Maresca, nato a Castelfidardo, 27 novembre 1963, attore e regista italiano di successo ed ex marito di Debora Caprioglio, dal curriculum invidiabile e dai lavori non proprio convenzionali. Ecco chi è, continuate a leggere!

Chi è l’ex marito di Debora Caprioglio

L’attore e regista Angelo Maresca, classe 1963, è il figlio di Arturo Maresca, e ha iniziato la sua formazione all’estero, precisamente studiando all’American Conservatory Theater di San Francisco. Si diploma negli States e poi debutta finalmente in teatro con la stessa compagnia di studi, interpretando un ruolo importante e di primo piano – il protagonista – in A View from the Bridge e A Rose Tatoo per la regia di J. Losckmann. Successivamente, dopo i primi passi mossi nel mondo del teatro, si dedica alla televisione, con la partecipazione ad un soap americana General Hospital prodotta dall’ABC, interpretando per diverse serie il dottore cubano Antonio, grazie al suo carisma e alla sua versatilità interpretativa.

Dopo l’esperienza americana, ritorna in Italia, deciso a continuare la sua carriera nel nostro Paese. Tra i primi lavori in patria, c’è la stesura di un libro, insieme a Barbara Zolezzi, il libro si chiama L’avogador e i delitti della vera da pozzo. Poi, è la volta, finalmente, del cinema: lavora nel film La Bella di Mosca al fianco di Ivana Monti per la regia di Cesare Ferrario, e poi anche con i registi Claudio Bonivento e Stefano Reali nel film I Terrazzi. La collaborazione con Stefano Reali è un successo, tanto da continuare a lavorarci anche in tv in diverse fiction di successo.

Il ritorno in teatro e i lavori come regista

Intanto il teatro, per lui, rimane la sua principale fonte di ispirazione, e per questo vi fa ritorno con la messa in scena un monologo di un’opera di E. Bogosian per la regia di Stefano Reali. Dopo quest’ultima fatica, eccolo ritornare per diversi anni nei maggiori teatri di tutta Italia a fianco del maestro Mario Scaccia e Debora Caprioglio, che sposerà nel 2008. Tra le altre collaborazioni, ricordiamo anche quella con Mariano Rigillo, nella Dodicesima Notte di Shakespeare, dal discreto successo mediatico. Poi, arriva un vero successo da lui firmato: crive, dirige e interpreta il cortometraggio Clochard a fianco di Laura Baldi. Il lavoro gli vale 12 premi in diversi importanti festival internazionali, e da qui parte lo stimolo per la scrittura a la regia. Proprio qualche tempo dopo, nel 2013, scrive e dirige la sua opera prima al cinema dal titolo La madre.

La storia d’amore

Debora ha avuto un storia d’amore con Klaus Kinski, che l’ha lanciata nel mondo dello spettacolo e poi ha avuto una relazione con Tinto Brass, all’epoca sposato con Carla Cipriani. E con Sven Goran Eriksson. Nel 2008, però, ha sposato l’attore e regista Angelo Maresca: i due hanno deciso di separarsi dopo 10 anni insieme. L’attrice non ha figli, ma ora è felice al fianco di Francesco.

Perché è finita

Debora, per la prima volta, ha raccontato la fine del suo matrimonio a Caterina Balivo, ai microfoni della trasmissione Vieni da me, nel 2019: “Ho sposato Angelo che avevo 40 anni, sono stati anni meravigliosi. Ma ora io e lui no stiamo più insieme. È finita, siamo legati, ma le nostre strade si sono divise. È sempre un dolore, un fallimento, anche se non è stata una chiusura”. La coppia non ha avuto figli.