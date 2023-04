Debora Villa: chi è, età, carriera, oggi, chi è il marito, figlia, spettacoli, foto, Lol, Instagram

Tutto pronto per una nuova puntata del talk show più amato dagli italiani: “Da noi a ruota libera” in compagnia della bravissima Francesca Fialdini. La puntata di oggi sarà molto speciale e arriveranno in studio degli ospiti inediti! Tra questi, anche la nota comica Debora Villa, nota per la sua interpretazione di Patti in Camera Cafè. Si racconterà a cuore aperto dall’amore alla carriera, siete curiosi e vorreste saperne di più? Ecco tutto quello che sappiamo su di lei!

Chi è Debora Villa: età, carriera, spettacoli

Debora Villa nasce in provincia di Milano, a Pioltello, il 13 aprile del 1969 sotto il segno dell’ariete e ad oggi ha 54 anni. Sin da piccolissima scopre la sua passione per il ballo, la recitazione e la musica. Dopo il liceo frequenta la scuola “Quelli di Grock“, un prestigioso istituto milanese fondato da Maurizio Nichetti. Qui inizia il corso di recitazione, ma non solo. Si appassiona al mimo, alla danza e al canto. La sua bravura è evidente e inizia a recitare in vari spettacoli teatrali. Il successo arriva con il debutto sul piccolo schermo: con l’interpretazione di Patti in Camera Cafè raggiunge il suo massimo successo e conquista il pubblico. Così approda anche a: Colorado, Super Ciro, Zelig e Lol. Nel 2012 vince anche Pechino Express in coppia con Alessandro Sampaoli. Inizia una lunga collaborazione anche con Aldo, Giovanni e Giacomo e recita in molti film. Ne ricordiamo alcuni:

Fuga dal Call Center, del 2008

Il cosmo sul comò, del 2008 (con Aldo, Giovanni e Giacomo)

Tutta colpa della musica, del 2011

Matrimonio al sud, del 2015

Un natale al sud, del 2016

Il mammone, del 2022

Vita privata: marito e figlia

Debora Villa è molto riservata sulla sua vita personale e non ama parlarne. Sappiamo soltanto che è stata sposata per molti anni con Mirko Donno. Sono convolati a nozze nel 2005, ma tra loro le cose non sono andate bene. Hanno dovuto affrontare un aborto spontaneo che li ha messi a dura prova. Dopo un po’ di tempo, però, è nata la loro unica figlia Lisa. Tuttavia, la comica ha sofferto molto questa gravidanza e ha dovuto affrontare un’altra grande difficoltà: una depressione post-partum molto intensa, che l’ha portata ad allontanarsi dal marito. Così i rapporti tra loro si sono incrinati irreversibilmente fino a portarli al divorzio. Sembra che attualmente lei abbia un nuovo compagno di nome Cesare.

Foto e Instagram

Debora Villa è attualmente impegnata in una tournée teatrale in giro per l’Italia, con cui porta i suoi sketch comici su tutti i palchi dei teatri dello stivale. Si è dedicata completamente alla stand-up Comedy. Ha da poco fatto il suo primo tatuaggio, a oltre 50 anni e ne va molto fiera. Ha condiviso il momento speciale con la sua community di Instagram: ben 121 mila persone!