Demo Morselli, chi è la moglie Lucia Montella: età, lavoro, figli, foto e vita privata

Demo Morselli, un’intera famiglia dedicata alla musica, è un trombettista, polistrumentista e compositore, noto ai più anche per il suo ruolo nella Demo Big Band Orchestra che ha fatto parte per anni di programmi di successo quali Buona Domenica e soprattutto il Maurizio Costanzo Show. La sua è stata, ed è ancora, una lunga carriera piena di soddisfazioni che lo hanno portato a lavorare con alcuni “big” della scena musicale nazionale e internazionale. Ma se sulla sua vita professionale sappiamo tutto che dire di quella privata? Sapevate infatti che l’artista è sposato con la sua manager? Cerchiamo allora di saperne di più con questo articolo.

Cosa sappiamo sulla vita privata di Demo Morselli, chi è la moglie Lucia Montella

Quest’anno Demo Morselli compirà 62 anni. E’ figlio di una famiglia di trombettisti (padre, zii, cugini) e dopo essersi diplomato al Conservatorio, si dedica prima alla musica classica, lavorando nei più importanti teatri italiani per quindici anni tra cui La Scala di Milano, per passare poi al jazz e alla musica pop. Tra le sue tante collaborazione citiamo quella con Ray Charles, tra il 1985 e il 1986, e quella con i Pooh con i quali intraprende il tour del 1986. Ma negli anni lo troviamo, come detto in apertura, anche in televisione con la partecipazione tanto in Rai quanto in Mediaset (qui l’articolo con tutti i dettagli sulla sua carriera). Ma cosa sappiamo della sua vita privata? Intanto la moglie, Lucia Montella, è la sua compagna di vita sia nella sfera sentimentale che in quella lavorativa. Lucia è infatti anche la manager del noto Direttore d’Orchestra. La coppia ha una figlia: il suo nome è Alisia.

Lo spettacolo con Marcello Cirillo

Tornando al suo lavoro, Demo Morselli, con il cantante Marcello Cirillo, è protagonista di uno spettacolo in tour che ripercorre i grandi successi dagli anni ’70 fino ad oggi che si chiama Hit Parade Summer Tour andato in scena già prima della pandemia e ora Si parte dalle colonne sonore celebri, alle grandi hit che hanno segnato la storia musicale italiana, fino ad arrivare allo swing e ai balli latino-americani.