Denise vs Federica di Uomini e Donne: “Sono proprio nera”, lite in studio

La situazione si fa scottante nello studio di Uomini e Donne. Nella puntata di ieri, 19 gennaio 2022, Denise è uscita piangendo in quanto non ha preso bene la situazione tra Matteo e Federica. Nell’esterna, poi, Denise ne ha parlato con Matteo, affermando che non apprezza il modo di fare del ragazzo, in quanto sembra che sia lui a corteggiare Federica. Nell’esterna Denise ha affermato che le insicurezze di Matteo potrebbero portare “qualcuno” ad approfittarsene.

Uomini e Donne: l’esterna di Denise

In studio, oggi 20 gennaio 2022, Federica non ha ben preso le parole della bellissima rivale. Ha affermato, infatti, “io sono nera”, in quanto non accetta che venga detto che lei sta usando una strategia. Poi, la corteggiatrice si scaglia anche contro il tronista, affermando che non è intenzionata, in settimana, a fare un’esterna con lui. Per lei il ragazzo ha mandato all’aria l’ultima esterna insieme con l’atteggiamento che ha avuto durante il discorso di Denise. Ma la situazione non è finita. A nulla è servita la spiegazione di Denise in cui ha specificato che lei non intendeva dire che Federica sta usando una strategia, ma che il suo era un discorso generico. Federica ha ribadito più volte che lei “ha più da perdere che da guadagnare” nello stare lì.

La reazione di Federica

Federica, infatti, è davvero arrabbiata ed esce dallo studio. Rientra un secondo dopo, dicendo che non vuole che Matteo le vada dietro. La situazione degenera in quanto Denise si rende conto che Matteo vorrebbe andare dietro a Federica piuttosto che stare in studio con lei. E ciò viene confermato anche dal ragazzo che, alla domanda di Maria De Filippi su cosa vorrebbe fare se dovesse seguire ciò che gli piace, risponde “seguire Federica.”