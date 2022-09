Didier, chi è il corteggiatore di Gemma a Uomini e Donne

Dopo la pausa estiva, torna puntuale su Canale 5 l’appuntamento con Uomini e Donne! Anche questo pomeriggio a partire dalle 14.45 Maria De Filippi è pronta ad intrattenere i telespettatori regalando nuove ed avvincenti emozioni. Oggi al centro dello studio c’è Gemma, per lei è sceso un nuovo corteggiatore: Didier, conosciamolo meglio!

Chi è il nuovo corteggiatore di Gemma

Il nuovo corteggiatore sceso oggi per Gemma è francese, ha 63 anni e si chiama Didier. Come ha spiegato durante il video di presentazione, l’uomo lavora come agente immobiliare a Lugano, città dove vive. Didier sembra esser molto interessato a Gemma, come andrà la loro conoscenza?