Uomini e Donne, anticipazioni puntata 26 settembre 2022: i tronisti, ultime news su Gemma, cosa vedremo oggi

Inizia una nuova settimana e torna, come sempre, l’appuntamento imperdibile con Uomini e Donne. A pochi giorni dal debutto di questa edizione, i telespettatori già si sono appassionati alle storie dei protagonisti, tra tronisti e cavaliere e dame del trono Over. Tra passioni, litigi, amori che nascono e finiscono. Ma cosa vedremo oggi? Chi si siederà al centro dello studio e si racconterà?

Oggi a Uomini e Donne la presentazione dei tronisti

Oggi, molto probabilmente, verranno presentati i due nuovi tronisti, quelli che siederanno sulle poltrone rosse. I ragazzi sono Federico Dainese, già corteggiatore di Veronica nella scorsa edizione, e Federico Nicotera, romano e volto ‘sconosciuto’ al mondo della televisione. I due, insieme alle troniste Federica e Lavinia, che già abbiamo conosciuto, riusciranno a trovare l’amore sotto i riflettori? E a uscire dalla trasmissione mano nella mano? Chissà…

Ida, Riccardo e Alessandro

Ma non finisce qui. Protagonisti della puntata di oggi saranno, forse, Ida, Riccardo e Alessandro, tre del Trono Over. Tra Ida Platano e Riccardo la storia è giunta al capolinea e pare che la dama, stando alle anticipazioni, si sia riavvicinata ad Alessandro. Nascerà la passione?

Gemma e Didier: come va la conoscenza?

Non è escluso che oggi si parli anche di Gemma, la dama torinese in cerca dell’amore, e Didier, suo nuovo cavaliere. La Galgani, dopo aver terminato il rapporto con Giuseppe, ha deciso di frequentare l’uomo francese, che vive a Lugano. Come procede la conoscenza? Sarà la volta buona o Gemma dovrà fare i conti con l’ennesima delusione? Non ci resta che scoprirlo nel corso delle puntate!