Diego Tavani, incidente per l’ex cavaliere di Uomini e Donne. Il racconto su Instagram

Diego Tavani, noto al pubblico del piccolo schermo per essere stato uno dei Cavalieri di Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi, è stato coinvolto in un incidente stradale. È successo qualche giorno fa ed è stato proprio Tavani a darne notizia sui social con un posto nel quale ha descritto quegli attimi.

La descrizione dell’incidente sui social

‘Questa notte… Due fari… Lo stritolo delle gomme… Un rumore forte… Il buio. E poi il miracolo. Guardi su e capisci che qualcuno, per centimetri, ti ha salvato. Grazie vita perché a parte i dolori che sento addosso… Ancora posso vedere mio figlio crescere’. Al momento non si conoscono i dettagli di quanto accaduto, ma l’ex Cavaliere sarebbe stato coinvolto in un incidente estremamente serio, per quanto sembra stare bene ed è stato raggiunto da un gran numero di messaggi di pronta guarigione da tantissimi fan e amici.

Gli amori di Tavani a Uomini e Donne

Tavani ha 44 anni e la sua partecipazione al dating show lo ha reso famoso. Nel corso della trasmissione Diego ha avuto una storia con Ida Platano, una relazione arrivata al capolinea a causa di una serie di incomprensioni. Ma ha frequentato anche Vittoria, con la quale non scocca la scintilla e poi con Milena ed Alessandra. In entrambi i casi dei veri e proprio flash che terminano presto, forse il tempo di una uscita in esterna. Con Aneta, invece, vive una vera e propria storia d’amore. La coppia è diventata famosa nel Trono Over per decidere poi, insieme, di lasciare il programma e vivere lontani dai riflettori la loro storia d’amore. Sembrava andare tutto a gonfie vele finché Aneta ha annunciato la fine della storia e, stavolta, sarebbe stato proprio Diego a chiedere una pausa di riflessione che è stata di preludio a una separazione.