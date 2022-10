Diletta Leotta è fidanzata con il calciatore Loris Karius? Chi è, le ultime news sulla coppia

Chi è il nuovo fidanzato di Diletta Leotta? E’ questa la domanda più cliccata in queste ore e che riguarda il mondo del gossip. Sì perché la bellissima modella avrebbe iniziato una nuova relazione dopo la fine della storia con Giacomo Cavalli. Ma di chi si tratta? Di Loris Karius, il noto portiere di calcio. Ebbene sì, stavolta nel cuore di Diletta Leotta potrebbe aver fatto breccia un calciatore.

Diletta Leotta e Giacomo Cavalli si sono lasciati

Facciamo un passo indietro. Stando ai gossip infatti la Leotta e il modello Giacomo Cavalli non starebbero più insieme. Del resto il loro flirt non era mai stato ufficializzato anche se i due erano stati beccati più di una volta insieme. Evidentemente però il loro rapporto non è decollato dato che la conduttrice di punta di Dazn si sarebbe già guardata intorno. Che dire dunque? Per la showgirl è già tempo di voltare pagina?

Diletta Leotta sta insieme a Loris Karius?

Diletta Leotta e Loris Karius, sarebbe dunque questa la nuova coppia Vip del momento. I due, stando ad alcuni rumors, avrebbero iniziato a seguirsi su Instagram. A riportare l’indiscrezione sarebbe stato il settimanale Gente. Al momento di ufficiale, da parte dei due, non c’è ancora nulla e c’è attesa dunque per capire se il tutto evolverà in una vera e propria relazione o rimarrà soltanto un flirt. Intanto i fan aspettano trepidanti novità su questo fronte.