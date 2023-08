Diletta Leotta neomamma a casa con la piccola Aria: il primo incontro con il cagnolino Lillo

Diletta Leotta è tornata a casa dopo aver dato alla luce, lo scorso 16 agosto, la primogenita Aria, avuta con il compagno Loris Karius. E la conduttrice di Dazn ha pubblicato sul proprio profilo Instagram il primo ‘incontro’ tra la neonata e il cagnolino Lillo. Si tratta, naturalmente, del primo ‘incontro’ tra Aira e il cane, anche se a distanza. ‘Welcome home’ ha scritto Diletta Leotta a corredo della foto, nel dare il benvenuto alla piccola bambina nella sua nuova casa.

L’incontro tra Aria e il cagnolino Lillo

A scattare la foto, che ritrae Aria mentre dorme nella culla, è stato il compagno di Diletta Leotta, Loris Karius. Il cagnolino Lillo è invece ‘in piedi’, con le zampe appoggiate alla culla, mentre osserva la nuova arrivata nell’appartamento a Milano. La particolarità è che Aira è nata il 16 agosto, lo stesso giorno della conduttrice di Dazn.

Diletta Leotta, compie gli anni e nasce sua figlia Aria: la festa è doppia

E’ nata Aria, la figlia della showgirl Diletta Leotta e del calciatore Loris Karius. Per la 32enne si è trattato di una doppia, grande (ed emozionante) festa, considerando che la piccola è venuta alla luce proprio nel giorno del compleanno della mamma. In altre parole mamma e figlia sono nate lo stesso giorno!

Un evento raro non c’è che dire, accompagnato dalle immancabili foto dei social di tutta la famiglia al completo. “Oggi rinasco con te. Benvenuta Aria, Sei il regalo più bello che potessimo ricevere”, si legge sul profilo Instagram della Leotta. In Ospedale il papà si è presentato con la torta di compleanno: insomma auguri doppi per una giornata davvero indimenticabile.

La figlia di Diletta Leotta e del portiere del Newcastle United, Aria, è nata all’ospedale San Raffaele alle 8.47 di ieri, mercoledì 16 agosto 2023. Poi, a distanza di qualche ora, sono stati gli stessi genitori a darne notizia sui social. E in tanti hanno voluto fare gli auguri alla coppia. Diversi i nomi del mondo dello spettacolo che compaiono sotto alle foto della piccola aria: “Auguri amore!!! Benvenuta Aria“, scrive ad esempio la cantante Baby K. “Benvenuta piccolina“, è la reazione invece di Elettra Lamborghini. E poi ancora Chiara Ferragni, Elodie, e anche dell’azienda Dazn di cui Diletta Leotta è volto-copertina. Chiaramente anche la notizia della “doppia festa” ha fatto subito il giro del web. Il neo papà Karius infatti si è presentato ieri in Ospedale con una torta di compleanno per Diletta Leotta che ha spento 32 candeline.