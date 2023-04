Diodato, chi è la fidanzata: età, vita privata, figli, Instagram

Il celebre cantante Diodato sarà uno degli ospiti speciali di Mara Venier nel salotto di Domenica In oggi pomeriggio. Dopo la vittoria a Sanremo 2020 ha continuato la sua carriera nel mondo della musica e oggi racconterà tutti i segreti della sua vita privata. Dopo la fin dell’amore con Levante si è legato ad un’altra cantante: Greta Zuccoli. Siete curiosi e vorreste saperne di più? Ecco chi è la giovane e tutto quello che sappiamo su di lei!

Chi è la nuova fidanzata di Diodato?

Il cantante Diodato è sempre stato molti riservato sulla sua vita privata, ha dichiarato in più occasioni di non voler parlare esplicitamente delle sue storie d’amore. Tuttavia, l’amore con Levante è stato reso noto dal gossip e sappiamo che la loro storia è durata quasi tre anni, fino a quando si sono lasciati nel 2019. Da quel momento, lui ha lasciato intendere più volte, di aver dovuto affrontare una grande ferita. Ha dichiarato: “Stare con un’altra persona è complesso, perché è difficile creare un “noi”. E se hai un’inquietudine che ti vive dentro, vivrà anche lì. Ma io ci vedo sempre un inizio, nella fine”. Nelle sue dichiarazioni ha sempre raccontato di come la musica lo abbia salvato anche in questo caso. Raccontare l’amore e il dolore in una canzone “Ti aiuta a ridimensionarla, controllarla, contenerla, comprendere il tutto fino in fondo, vederlo come una sorta di dono”, ha raccontato.

Greta Zuccoli: età e vita privata

Stando agli ultimi gossip, sembra proprio che la sua nuova fiamma sia Greta Zuccoli, una giovanissima cantautrice Napoletana, conosciamola meglio! Greta ha quasi 24 anni e la musica è la sua unica vocazione fin da piccolissima. Si dedica allo studio del canto e di molti strumenti musicali: basso, chitarra classica ed elettrica e anche il pianoforte. La sua musica è profonda e racconta del dolore dell’anima, ma con ritmo orecchiabile che richiama l’hip hop. Inizialmente fonda la sua band “Greta & The Wheels“. Dopo poco debutta in un film di Riccardo Scamarcio, di cui scrive la sigla e ha un ruolo nella pellicola in cui canta “live”. Fa parte di alcune raccolte fondi di Amnesty International che la vedono esibirsi in tutta Europa. Nel 2020 incontra Diodato e diventa una delle sue vocalist, così lo segue in tour. Nel 2021 Partecipa nella sezione “Giovani proposte” del Festival di Sanremo con il brano “Ogni cosa sa di te”.

L’amore tra Diodato e Greta e il successo su Instagram

Non si hanno molte informazioni sul loro primo incontro, sappiamo soltanto che si incontrano nel 2020 e Diodato rimane ammaliato dalla sua voce. La assume subito come vocalist e iniziano a girare l’Italia in concerto. Nonostante i 18 anni di differenza d’età, sembra che tra loro sia nato qualcosa di serio. Sono entrambi molto riservati e sui social non compaiono foto assieme. Greta Zuccoli ha un profilo Instagram seguito da oltre 18 mila persone, su cui condivide la sua musica: