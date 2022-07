Diretta Roma-Nizza ore 20: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

Calcio. Siamo alle ultime ore, gli sgoccioli, ma è già tutto pronto per l’ultimo test della Roma in terra portoghese. I giallorossi sotto la guida di Mourinho affronteranno il Nizza in un’altra amichevole di livello in questa fase di preparazione all’inizio del campionato di Serie A. La partita si disputerà oggi, sabato 23 luglio, alle ore 20:00.

Dybala sì, Dybala no

Così, i giallorossi, prima di lasciare l’Algarve, saranno certamente animati da una forte volontà di riscatto, dopo il ko arrivato martedì scorso contro lo Sporting Lisbona. L’attesa è tanta, soprattutto per il nuovo arrivato negli spogliatoi: Dybala. Tuttavia, l’argentino resterà quasi sicuramente a riposo con l’esordio rinviato al match con il Tottenham.

Leggi anche: Dybala alla Roma e Adidas torna ad essere lo sponsor della squadra

Roma-Nizza, vederla in tv o in streaming

Roma-Nizza si giocherà all’Estadio Municipal di Albufeira alle ore 20. Il match sarà trasmesso in tv e streaming su DAZN.

Probabili formazioni del match di stasera

AS ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Matic, Zalewski; Pellegrini, Zaniolo; Abraham. A disposizione: Svilar, Boer, Celik, Kumbulla, Tripi, Spinazzola, Vina, Veretout, Faticanti, Ivkovic, El Shaarawy, Dybala, Volpato, Perez, Felix, Shomurodov.

Allenatore: José Mourinho.

NIZZA (4-4-2): Bouhlendi; Atal, Daniliuc, Nahounou, Lotomba; Bouanani, Lemina, Trouillet, Belahydane, Brahimi, Mauricet. A disposizione:Bulka, Bard, Mendy, Todibo, Dante, Boudaoui, Schneiderlin, Rosario, Traore, Da Cunha, Gouiri, Delor.

Allenatore: Lucien Favre