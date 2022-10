Disco Club Paradiso a X Factor 2022: chi sono, di dove sono, inedito, età, canzoni, foto e Instagram

Ci siamo, manca davvero poco ai live di X Factor 2022! La scelta del trio con il quale presentarsi, sperando che almeno uno dei propri talenti arrivi alla finalissima, non è stata per i giudici certamente una passeggiata! Tuttavia e nonostante delle dolorose scelte, alla fine, ogni giudice ha messo in piedi una squadra ricca di talento e determinazione! In totale, sono dodici gli artisti in gara pronti a dare il tutto per tutto pur di volare verso l’ambita finalissima! Per quanto riguarda la squadra di Dargen D’Amico al suo interno ci sono anche i Disco Club Paradiso, conosciamoli meglio!

Leggi anche: X Factor 2022, chi sono i concorrenti che accedono ai Live? La prima puntata giovedì 27 ottobre

X Factor 2022: chi sono i componenti di Disco Club Paradiso

Nella squadra di Dargen D’Amico è presente anche la band Disco Club Paradiso! Gruppo dance/pop di origini emiliane, i ragazzi sono tutti giovanissimi. Nati tra il 1999 e il 2002, ecco chi sono i componenti del gruppo: Leonardo Bergonzi, in arte Leo Bi e principale autore di musica e testi, Olmo Luca Stuppioni, in arte Olmo, producer e batterista, Giacomo Sementazo, in arte Jacky Sax polistrumentista e sassofonista e il chitarrista Simone Marineddu, in arte Murri.

La formazione della band

Leo Bi e Jacky Sax si sono conosciuti tra i banchi del liceo, erano compagni di classe, e da lì a poco si è unito a loro Murri. La band si completa all’inizio del 2021 quando il trio si reca nello studio del producer Olmo che è anche batterista. Da quel momento in poi, i giochi possono dirsi praticamente fatti e i quattro ragazzi iniziano a registrare le loro canzoni sotto il nome di Disco Club Paradiso.

Disco Club Paradiso: l‘esperienza ad X Factor

In gara nell’edizione 2022 di X Factor, alle audizioni la band ha stregato giudici e pubblico con l’inedito “DCP”, acronimo del nome del gruppo. Arrivati ai Bootcamp di Dargen D’Amico con un a dir poco travolgente cover di Svalutation di Adriano Celentano, gli energici ragazzi hanno conquistato — sotto gli applausi entusiasti del pubblico in studio — l’accesso diretti ai live show!

Il video dell’audizione

Clicca QUI per vedere l’audizione dei Disco Club Paradiso.

Instagram

Scatti iconici delle proprie esibizioni, comprese quelle avvenute ad X Factor, caratterizzano il profilo Instagram della band che vanta la bellezza di oltre 11mila follower!