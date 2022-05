X Factor 2022, è ufficiale Dargen D’Amico sarà il nuovo giudice

X Factor. Finalmente è arrivata la notizia ufficiale. Dargen D’Amico sarà il prossimo giudice di X Factor. Da un po’ giravano alcune voci a riguardo. Soprattutto dopo la conferma di Fedez. I due sono molti amici e sicuramente insieme ne vedremo delle belle. Dargen è sicuramente un fuoriclasse. Si ritiene pronto per iniziare un’altra sfida e aprire un nuovo capitolo della sua carriera.

Dargen D’Amico carriera

Attualmente viene considerato come uno dei rappresentanti più eclettici della scena. Un produttore e un cantautore davvero originale che negli anni non si è mai smentito. Nel suo percorso si contati dieci album. Due dei quali hanno cambiato la storia dell’hip hop italiano: Musica senza musicisti e Di vizi di forma virtù. Lui è stato il primo a mettere insieme il rap con la cosiddetta musica colta. Ha collaborato con Fabri Fibra, Marracash, Fedez, Rkomi, 883, Tedua, Benny Benassi, Enrico Ruggeri.

Il Disco di Platino e il nuovo album di marzo

Ora, però, dopo l’enorme successo riscosso nella 72° edizione del Festival di Sanremo, dove ha presentato il brano Dove si balla, arriva una nuova avventura per il famoso Dargen. Non solo il Doppio Disco di Platino con oltre 80 milioni di stream complessivi e più di 20 milioni di view, ma nel mese di marzo scorso ha anche pubblicato Nei sogni nessuno è monogamo: un album complesso ed eterogeneo, ricco di molteplici influenze musicali e dal tocco personalissimo.

Il traguardo X Factor

Oltre a ciò, ancora soddisfazioni: sarà uno dei grandi giudici che accompagneranno la prossima edizione del talent X Factor tarato Sky, e che è in grado di attirare migliaia di persone tendendole incollate davanti allo schermo. Come anticipato, al tavolo con lui siederà anche Fedez, suo grande amico, con il quale dovrà collaborare per poter scovare i talenti della nuova generazione e portarli verso il successo.