X Factor 2022: partecipare alle audizioni come pubblico. Ecco la procedura

Sta per iniziare X Factor 2022. Uno dei programmi su Sky più attesi dal pubblico. Uno show imperdibile tra giudici bravissimi e talenti, che ogni anno, si presentano. Qualche anno fa sono arrivati i Maneskin e ora sono conosciuti da tutto il mondo. Chissà chi sarà pronto a sorprenderci quest’anno!

“Partecipa come pubblico!”

Dopo due anni di registrazioni a porte chiuse, finalmente è tornata la possibilità di vedere dal vivo i nuovi talenti. Si potranno incontrare i giudici, vivere l’adrenalina della gara e immergersi nelle cinque bellissime giornate di musica. Un’occasione da non perdere che sicuramente regalerà tantissime emozioni.

Ecco tutte le informazioni

Le registrazioni saranno fatte il 4, 5, 7, 8 e 12 Giugno all’Allianz Cloud di Milano, precisamente a Piazza Carlo Stuparich 1. Per partecipare come pubblico basta inviare un’email all’indirizzo pubblicoxf2022@fremantle.com con la data che si preferisce tra quelle disponibili. All’interno del messaggio dovrà essere inserito anche il numero di componenti del gruppo con nome, cognome, età e numero di telefono per un referente del gruppo.

In caso di minori sarà necessario avere un accompagnatore che può essere un genitore o un delegato. L’età minima per partecipare è 12 anni compiuti.