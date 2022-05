Leo Gassmann si è laureato, il papà Alessandro: ‘Il mio premio più grande’

Dal palco di Sanremo alla laurea. Continua a regalare grandi gioie Leo Gassmann, il figlio dell’attore Alessandro, che sui social, su Twitter dove è molto attivo, ha pubblicato la foto del ragazzo con la toga e il tocco blu. Con tanto di didascalia: ‘Il mio premio più grande’. Quella di ieri per la famiglia è stata una giornata importantissima, che sicuramente papà Alessandro e mamma Sabrina, entrambi attori, difficilmente dimenticheranno: la proclamazione di Leo, che finalmente si è laureato e ha aggiunto un altro importante tassello alla sua vita.

Il mio premio più grande. ❤️❤️❤️ pic.twitter.com/elfd3GWQFQ — Alessandro Gassmann 🌳 (@GassmanGassmann) May 16, 2022

Leo Gassmann soccorre una donna molestata a Roma

Proprio recentemente il nome di Leo Gassmann è rimbalzato sulle pagine di tutti i giornali. E non per un inedito nuovo o per un album, lui che ha partecipato a X Factor e ha vinto la categoria giovani di Sanremo 2020 con il brano ‘Vai bene così’. Leo Gassmann si è reso protagonista di una vicenda, che sicuramente gli ha fatto onore: qualche settimana fa, da vero ‘eroe’, ha soccorso una studentessa americana a Roma, che sarebbe stata molestata.

Il racconto della turista

La turista è stata ascoltata dalla Polizia: ha raccontato che era stata avvicinata – sembrerebbe su un mezzo pubblico – da un ragazzo che non conosceva e che quest’ultimo avrebbe iniziato a farle delle avances. Dopodiché avrebbe provato a palpeggiarla mettendole una mano sulla gamba. A quel punto la ragazza è scappata mettendosi ad urlare in strada fino all’arrivo del gruppo di persone che l’ha soccorsa. Tra di loro anche Leo Gassmann, che sui social ha raccontato la serata e ha invitato tutti a non voltarsi mai dall’altra parte.