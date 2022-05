X Factor verso la chiusura: ‘Sarà l’ultima edizione’

X Factor. Da qualche settimana, soprattutto in seguito alle ultime indiscrezioni sui giudici e le nuove modalità, c’è un grande fermento nell’aria per la famiglia X-Factor. Il talent show è ormai arrivato alla sua 16esima stagione e sono già stati annunciati i due nuovi giudici. Si tratta in primo luogo del coach storico Fedez e l’esordiente Ambra Angiolini.

Novità per la prossima edizione di X Factor

Ma non saranno di certo gli unici. I due già nominato dovranno essere accompagnati nella nuova avventura da altri due giudici che per alcune indiscrezioni dovrebbero essere Dargen D’Amico e Manuel Agnelli ma non c’è ancora nulla di sicuro. Solo la settimana scorsa, infatti, era in dubbio la situazione di Manuel Agnelli, e si pensava che non sarebbe stato presente nella nuova edizione.

Una cattiva notizia

Nonostante tutto il grande fermento, però, pare ci sia una notizia che sta girando in queste ore e che preoccupa molto i telespettatori affezionati al programma musicale targato Sky: Factor potrebbe essere alla sua ultima stagione. Ma cerchiamo di capire effettivamente cosa sta succedendo in queste ultime ore di scompiglio e fuga di notizie.

Il format musicale è davvero giunto al capolinea? Sono passate ormai ben 11 edizioni, 11 anni di emozioni e di talenti scovati in tutta Italia, e pare che ora sia finita: le indiscrezioni affermano che Sky pare non possa più sostenere i costi del talent e per questo stia decidendo di abbandonare il progetto.

L’indiscrezione da TV Blog

L’indiscrezione arriva anche da TV Blog, secondo cui questa per X Factor sarà l’ultima stagione: costi troppo alti e risultati troppo bassi rispetto alle aspettative e ai piani mediatici. Forse l’audience si è sgonfiata, o forse più semplicemente il programma ha fatto il suo tempo, mentre altri intrattengono il pubblico con altre novità e offerte.

Sempre rimanendo fedeli a quanto si legge da Tv Blog, la decisione non sembra però, per il momento, essere stata presa in maniera definitiva: “Sky e Fremantle ci hanno contattato e “non confermano” queste indiscrezioni. Non ci resta che attendere, d’altra parte le valutazioni e i fattori esterni potrebbero nuovamente mutare”. Non ci rimane che attendere per avere il verdetto definitivo.