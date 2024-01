Doc nelle tue mani 3 anticipazioni 1 febbraio: trama episodi 7 e 8

Nuovo appuntamento in tv con la terza stagione di Doc nelle tue mani. Ieri sera, giovedì 25 gennaio, sui Rai 1 è andata in onda la terza puntata: ma proviamo a vedere già cosa accadrà tra sette giorni. Ecco la trama dei nuovi episodi.

Doc nelle tue mani 3 continua a confermarsi una delle serie più amate del pubblico televisivo. La Rai, puntando ancora sul ruolo di Luca Argentero nei panni del medico Andrea Fanti, ha imboccato la strada giusta. In questo terzo capitolo nuovi personaggi si sono ben inseriti nella trama, con storie vecchie e passate a fare di filo conduttore anche in questa nuova stagione. Adesso è però tempo di vedere cosa accadrà la settimana prossima.

Cosa è successo nella terza puntata

Prima però facciamo un passo indietro e vediamo cosa è successo ieri sera in tv. In onda abbiamo visto gli episodi numero 5 e numero 6 intitolati rispettivamente “Il beneficio del dubbio” e “La vela”. Dopo un nuovo ricordo, Andrea ha faticato a credere a quello che la sua memoria sembrava suggerirgli, al punto da chiedere a Enrico di sospendere la terapia. Anche in reparto la situazione non è stata tranquilla.

Ad ogni modo, dopo le ultime rivelazioni, Doc ha visto crollare alcune delle certezze che aveva sul suo passato. Per fare chiarezza su quanto sia successo, ha trascinato nella sua ricerca anche Giulia, messa in crisi dall’idea che la sua relazione con Andrea fosse basata su una menzogna. Clicca qui per rivedere le puntate per intero.

Anticipazioni Doc nelle tue mani puntata di giovedì 1 febbraio 2024

Diamo uno sguardo adesso alle anticipazioni della prossima puntata, la numero quattro della terza stagione. Ebbene, secondo le anticipazioni di Doc nelle tue mani 3, in tv vedremo gli episodi numero 7 e 8. Il primo si intitola “Fantasmi“. La trama. Le sedute di terapia con Enrico sembrano avere degli improvvisi effetti collaterali su Doc, che vede messa in discussione la sua capacità di occuparsi dei pazienti. E se Agnese coglie la palla al balzo per stroncare la sua ricerca sul passato, Giulia è convinta che Andrea non debba demordere. A seguire vedremo l’episodio dal titolo “Salto nel buio”. Doc sa finalmente come rintracciare la donna che sta cercando, ma deve prima trovare il coraggio per farlo. Nel frattempo, in reparto, Riccardo si trova ad affrontare il caso di un indisciplinato personal trainer…