Anticipazioni Doc nelle tue mani 3, crollano le certezze di Andrea: “Sospendiamo la terapia”

Prosegue la terza stagione di Doc nelle tue mani. Giovedì 18 gennaio va in onda la seconda puntata: ma proviamo a vedere già cosa accadrà tra sette giorni.

Andrea Fanti, alias Luca Argentero, ha ripreso il suo posto da primario nella clinica. In questo terzo capitolo, come vi abbiamo raccontato nei nostri precedenti articoli, Doc sarà alle prese con una continua lotta tra passato e presente.

Un passato fatto di ricordi nebulosi e che non sempre saranno come se li aspettava. E un presento complicato, alle prese con obiettivi stringenti fissati dalla Direzione e con la volontà di non scendere a compromessi nella qualità del servizio offerto ai suoi pazienti. In mezzo l’arrivo di nuovi personaggi.

La seconda puntata

Fin qui, compresa la puntata che andrà in onda stasera, abbiamo visto le prime due puntate della nuova stagione per un totale di quattro episodi. Ma cosa vedremo oggi in tv? In “Perfetta“, Doc scava alla ricerca di nuovi ricordi e, ora che ha finalmente incontrato la sua “vela”, ha una pista chiara da seguire. Al suo fianco c’è Giulia che, oltre ai problemi di Andrea e a una direttrice d’orchestra appena ricoverata, deve però pensare anche alla sua carriera.

A seguire, nel secondo episodio, “Sogni”, mentre viene ricoverato un panettiere con strani sintomi, la ricerca della memoria di Doc arriva a un punto morto. Forse, però, Andrea ha trovato una nuova “vela”: il concorso di cori in onore di Mattia che si terrà a breve.

Anticipazioni terza puntata Doc nelle tue mani 3, Giulia-Andrea: è tutta una menzogna?

Diamo uno sguardo adesso alle anticipazioni per la prossima puntata. Innanzitutto la data: Doc nelle tue mani vi aspetta come sempre su Rai 1 giovedì 25 gennaio 2024 con la messa in onda del terzo appuntamento in prima serata. Ovvero gli episodi numero cinque e numero sei. Vediamo la trama. Ebbene secondo le anticipazioni, in “Il beneficio del dubbio” dopo un nuovo ricordo, Andrea fatica a credere a quello che la sua memoria sembra suggerirgli, al punto da chiedere a Enrico di sospendere la terapia. Anche in reparto la situazione non è certa tranquilla. A seguire, in “La vela“, dopo le ultime rivelazioni, Doc vede crollare alcune delle certezze che aveva sul suo passato. Per fare chiarezza su quanto sia successo, trascina nella sua ricerca anche Giulia, messa in crisi dall’idea che la sua relazione con Andrea fosse basata su una menzogna.