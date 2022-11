Domenica In, anticipazioni 13 novembre 2022: chi sono gli ospiti di Mara Venier

Torna, come ogni domenica che si rispetti, l’appuntamento con Domenica In. E con il salotto di Mara Venier. Protagonisti, come sempre, personaggi del mondo dello spettacolo, che si racconteranno senza freni, a cuore aperto, ai microfoni della ‘zia’ nazionale: dalla carriera ai successi fino alla sfera sentimentale e alle pagine buie. Perché dai dolori ci si rialza.

Lo spazio dedicato a Ballando con le Stelle a Domenica In

Come sempre, stando alle anticipazioni di TvBlogo, la puntata di domenica 13 novembre si aprirà con lo spazio dedicato a Ballando con le Stelle. E in studio ci saranno Giampiero Mughini, Paola Barale e Rosanna Banfi, protagonisti dello show di Milly Carlucci. Ma ci sarà anche Giovanna Ralli. Nel salotto Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Anna Pettinelli e Rossella Erra.

Da Rosanna Banfi ad Anthony Delon

Ma non finisce qui. In studio, per un’intervista a tutto cuore, anche Rosanna Banfi, protagonista di Ballando con le Stelle che si racconterà da Mara Venier con il suo amato papà, Lino Banfi. In studio, poi, anche Anthony Delon, che presenterà il libro ‘Dolce e crudele’ e parlerà della sua vita: ricorderà il papà Alain e la mamma Nathalie, scomparsa a inizio del 2021.

Tutti gli ospiti di Mara Venier

Tra gli ospiti di domenica anche Marco Giallini, che parlerà de Il principe di Roma. E in studio ci saranno anche Marco Bellocchio e Fabrizio Gifuni, regista e interprete della miniserie Esterno notte, che prenderà il via lunedì sera su Rai 1. Per lo spazio dedicato alla musica, invece, ci saranno Franco Ricciardi e Marina Occhiena.