Domenica In, anticipazioni 15 gennaio 2023: chi sono gli ospiti di Mara Venier

Nuova domenica e nuovo classico e imperdibile appuntamento con Domenica In, il salotto televisivo di Mara Venier amatissimo e seguitissimo dal pubblico di Rai 1. La padrona di casa, la ‘zia nazionale’, è pronta ad accogliere in studio tanti ospiti, volti noti del mondo dello spettacolo, dello sport, della musica, che si racconteranno a cuore aperto. Dalla carriera all’amore. Ma ecco tutte le anticipazioni di domenica 15 gennaio e tutte le interviste da non perdere.

Me Contro Te a Domenica In

Stando alle anticipazioni riportate da TvBlogo, la puntata di domenica, la diciottesima di questa edizione, si aprirà con i Me contro te. E cioè con Luigi Calagna e Sofia Scalia, coppia di youtubers, nella vita e sul lavoro, che sono amatissimi dal pubblico. E che hanno scelto il salotto della Venier per presentare il loro nuovo film dal titolo “Me contro te Il film – Missione Giungla”, in cui Sofì sarà alle prese con una fonte magica nascosta. La pellicola uscirà nelle sale cinematografiche il 19 gennaio e i più piccoli non vedono sicuramente l’ora.

Tutti gli ospiti, da Alessia Marcuzzi alla cantante Alice

Ma non finisce qui. Tra gli ospiti di Mara Venier anche Alessia Marcuzzi, che si racconterà a cuore aperto dopo il successo della prima puntata di Boomerissima, nuovo programma di Rai 2 che la vede al timone. Per lo spazio dedicato alla musica, invece, ci saranno Nino D’Angelo e Alice. Quest’ultima ricorderà il grande Franco Battiato e lo farà esibendosi sulle note di due canzoni che hanno fatto la storia, La stagione dell’amore e La cura.

Il talk show su Sanremo

Il Festival di Sanremo si avvicina e da Mara Venier si iniziano a scaldare i motori. Per parlare di questa edizione, che prenderà il via il prossimo 7 febbraio, in studio ci saranno Bobby Solo, Gigliola Cinquetti, Manuela Villa e Paolo Vallesi. Opinionisti del talk Teo Teocoli, Anna Pettinelli, Ema Stokholma e Martino Bartoletti.

L’appuntamento con Domenica In, quindi, è per il 15 gennaio a partire dalle 14, subito dopo il TG1.