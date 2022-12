Domenica In, anticipazioni 18 dicembre 2022: chi sono gli ospiti, arriva Eros Ramazzotti

Non esiste domenica su Rai 1 senza Domenica In, il salotto televisivo più amato e seguito di sempre dal pubblico e da migliaia e migliaia di telespettatori che si sintonizzano, ormai da anni, sul canale a partire dalle 14, subito dopo il TG. Alla conduzione Mara Venier, la zia ‘nazionale’ che anche domenica, a un passo dal Natale, accoglierà in studio i suoi ospiti, tra emozioni, musica, racconti di vita. E tanto divertimento, che non manca mai.

Eros Ramazzotti ospite a Domenica In

Stando alle anticipazioni riportate da TvBlogo, da Mara Venier a Domenica In il 18 dicembre, a partire dalle 14, arriverà il cantante Eros Ramazzotti, proprio lui che ha da poco chiuso in America la prima parte del tour ‘Battito Infinito world tour’, quello che ha fatto tappa in Messico, Costa Rica, Panama, Ecuador, Argentina, Cile, Brasile e Venezuela. Ma presto il cantante romano, che sta per diventare nonno (sua figlia Aurora è incinta), tornerà anche in Europa. E lo farà nel 2023. Mara Venier, quindi, dedicherà la puntata a Eros Ramazzotti, a lui che è diventato famoso grazie al Festival di Sanremo nel 1984, quando ha vinto la sezione ‘Nuove proposte’ con Terra promessa. E che da lì, da quel momento, ha collezionato un successo dopo l’altro facendo ballare e sognare intere generazioni.

Gli altri ospiti

Tra gli ospiti di Mara Venier, poi, potrebbe esserci anche il neo ministro della Salute Orazio Schillaci. Ma pare quasi certo che l’intera puntata di domenica venga dedicata a Eros Ramazzotti.

Quanto dura Domenica In

Domenica In andrà in onda a partire dalle 14, ma anche questa volta in versione ridotta. Perché se la scorsa settimana Mara Venier ha dovuto dare la linea all’Eurovision, questa volta i riflettori saranno puntati sui Mondiali in Qatar e sulla finale, attesissima, tra Argentina e Francia. La zia ‘nazionale’, quindi, terrà compagnia ai telespettatori fino alle 15.30 circa, poi darà la linea a Rai Sport, che dovrà raccontare l’ultimo atto dei Mondiali.