Domenica In, anticipazioni 5 febbraio 2023: chi sono gli ospiti di Mara Venier

Quando si pensa alla domenica si pensa sì al relax, alla pausa dal lavoro (per i più fortunati) e ai momenti da dedicare in famiglia. Ma si pensa anche a Domenica In, il salotto televisivo di Rai 1 che da anni, ormai, tiene compagnia a migliaia e migliaia di telespettatori, a partire dalle 14. Ora che Sanremo si avvicina, il conto alla rovescia si può attivare, Mara Venier entrerà nelle case degli italiani e aprirà la prossima puntata, quella di domenica 5 febbraio, con un ampio spazio dedicato al Festival, condotto per la quarta volta consecutiva da Amadeus. E quindi, con uno spazio dedicato alla musica.

Lo spazio dedicato a Sanremo a Domenica In

Stando alle anticipazioni riportate da TvBlogo, la puntata di Domenica In sarà all’insegna della musica. E del Festival di Sanremo, che prenderà il via il prossimo 7 febbraio. Tra gli ospiti in studio i New Trolls, la celebre band ligure che ha debuttato sul palco dell’Ariston nel 1969 con il brano ‘Io ho te’. Tra gli ospiti anche Bobby Solo, Rosanna Fratello, Maurizio Vandelli, Marina Occhiena, Francesca Alotta, i Jalisse e Oliver Skardy, che ha cantato Papa Nero al Festival di Sanremo 1997.

L’intervista alla moglie di Mino Reitano

Ma non finisce qui. Dopo l’intervista a Patrizia Baldi, moglie di Claudio Villa, Mara Venier domenica lascerà la parola a Patrizia Reitano, la compagna di una vita di Mino Reitano. Le due si faranno una lunga chiacchierata: ripercorreranno la carriera del grande Mino, che ha fatto la storia della musica italiana. Tutto questo e molto altro a Domenica In per trascorrere insieme un po’ di ore all’insegna della leggerezza e del divertimento.

Mara Venier, come sempre, accoglierà in studio i suoi ospiti e terrà compagnia al pubblico a partire dalle 14 su Rai 1, poi la linea passerà a Francesca Fialdini e al suo ‘Da noi a ruota libera’.