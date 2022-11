Domenica In, anticipazioni 6 novembre 2022: chi sono gli ospiti, le interviste di domenica

Torna, come ogni domenica che si rispetti, l’appuntamento con Domenica In, il programma di Mara Venier giunto alla sua nona puntata. Protagonisti, come ogni fine settimana, volti noti del mondo dello spettacolo, che si racconteranno a cuore aperto: tra emozioni, gioie e dolori. Ma chi verrà intervistato il 6 novembre? E cosa succederà nel salotto della ‘zia’ nazionale?

Monica Bellucci e Valerio Mastrandrea a Domenica In

A Domenica In, come ha anticipato TvBlogo, saranno ospiti Monica Bellucci e Valerio Mastrandrea, che si racconteranno come attori e parleranno del film Diabolik 2 dei Manetti Bros. L’attrice interpreta Altea, mentre lui veste i panni dell’ispettore Ginko e la pellicola uscirà nelle sale italiane il prossimo 17 novembre.

Tutti gli ospiti di Mara Venier

E ancora, tra gli ospiti anche il conduttore Paolo Bonolis, che interverrà per parlare del suo libro dal titolo ‘Notte Fonda’. Poi, per omaggiare Lucio Battisti, in studio arriverà il cantautore Maurizio Vandelli e si lascerà ancora una volta spazio al cinema, con Beppe Fiorello e Paolo Ruffini che presenteranno il film ‘Ragazzaccio’.

Lo spazio dedicato a Ballando con le Stelle (e non solo)

Per lo spazio dedicato a Ballando con le Stelle, invece, in studio ci sarà Iva Zanicchi. Poi i riflettori saranno puntati su Massimiliano Gallo, l’attore che interpreta la fiction Vincenzo Malinconico, quella che il 10 novembre giungerà al capolinea.