Domenica In, anticipazioni puntata 2 ottobre 2022: ecco chi sono gli ospiti

Come ogni domenica, l’appuntamento per i telespettatori che seguono Rai 1 è solo uno: quello con Domenica In. E anche il 2 ottobre, per iniziare al meglio il nuovo mese, Mara Venier accoglierà tanti ospiti, che si racconteranno a cuore aperto. Dagli esordi al debutto, fino alla sfera intima e privata.

Loredana Lecciso e la figlia Jasmine a Domenica In

La puntata, stando alle anticipazioni riportate da Tv Blogo, si aprirà con Loredana Lecciso, che sarà in studio con la figlia Jasmine, nata dall’amore con Al Bano Carrisi. Le due, mamma e figlia, si racconteranno a cuore aperto e per loro la padrona di casa ha già preparato molte sorprese. Tra commozione e momenti indimenticabili.

Gli altri ospiti di Mara Venier

Tra gli altri ospiti anche Rita Dalla Chiesa, la neo deputata fresca di elezione, che si racconterà a cuore aperto. E ancora, spazio al filosofo e scrittore Stefano Zecchi, che qualche anno fa ha avuto uno scambio acceso di battute con la padrona di casa. La stessa che poi intervisterà Aldo Cazzullo, conduttore su La7 di Una giornata particolare e autore del libro Mussolini, il capobanda.

Asia Argento e Serena Rossi

Per lo spazio dedicato al cinema e alla tv Mara Venier accoglierà in studio Asia Argento e Serena Rossi. Quest’ultima proprio da domenica ritornerà sul piccolo schermo nei panni di Mina Settembre.

Insomma, gli ospiti ci sono, Mara Venier è pronta. E bisogna solo attivare il conto alla rovescia per seguire la trasmissione, che prenderà il via domenica a partire dalle 14 circa.