Domenica In, anticipazioni puntata 25 settembre 2022: chi sono gli ospiti di Mara Venier

Torna, come ogni domenica che si rispetti, l’appuntamento con Domenica In, il salotto televisivo amatissimo dal pubblico di Rai 1 che vede alla conduzione Mara Venier. Pronta ad accogliere in studio, come sempre, tanti ospiti e personaggi del mondo dello spettacolo che si racconteranno a cuore aperto, tra vita privata, carriera e successi.

Milly Carlucci a Domenica In

Come ha anticipato TvBlogo, domenica da Mara Venier arriverà Milly Carlucci, che sarà presente in studio insieme al cast di Ballando con le Stelle. La regina del sabato sera, infatti, è pronta a partire da sabato 8 ottobre si scenderà di nuovo in pista, subito dopo l’edizione delle 20 del TG1.

Luciana Littizzetto, Elodie, Lino Guanciale

A Domenica In, poi, arriverà Luciana Littizzetto, cara amica di Mara Venier. Ma entreranno in studio anche Elodie, famosa cantante e ora attrice, e Lino Guanciale, che vedremo presto sul piccolo schermo perché è fra gli interpreti della nuova serie di Rai 1 Sopravvissuti, che prenderà il via da lunedì 3 ottobre.

Tutti gli altri ospiti

E ancora, da Mara Venier arriverà Francesco Gabbani. Poi sarà la volta di Pupi Avati e Sergio Castellitto, regista e interprete del lungometraggio Dante, che uscirà al cinema il prossimo 29 settembre.