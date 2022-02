Domenica In, anticipazioni puntata 27 febbraio 2022: chi sono gli ospiti

Quando arriva la domenica i telespettatori sanno che su Rai 1 sta per arrivare anche una nuova e imperdibile puntata di Domenica In, il programma di intrattenimento condotto da Mara Venier e amatissimo dal pubblico. Anche questa settimana, in occasione del ventiquattresimo appuntamento, in studio arriveranno tantissimi ospiti, pronti a raccontarsi tra vita privata e carriera.

Domenica In: gli ospiti di Mara Venier

Come riporta Tv Blogo, la puntata si aprirà con Achille Lauro, un amico di ‘zia Mara’ e un cantante amatissimo dal pubblico, reduce dal successo ottenuto al Festival di Sanremo con il brano ‘Domenica’. Nel corso della puntata Achille Lauro riceverà anche una targa, che gli verrà consegnata dal Ministro degli Esteri della Repubblica di San Marino, per la sua vittoria al concorso ‘Una voce per San Marino’. Vittoria che gli permetterà di partecipare al prossimo Euvovision Songcontest, che si terrà a maggio a Torino. Ma non solo Achille Lauro. Ospiti di Mara Venier anche Fedez e Lillo, che il 24 febbraio scorso hanno debuttato su Amazon Prime Video con la seconda e imperdibile stagione di Lol-Chi Ride è Fuori.

Irama, Edoardo Leo e Stefano Accorsi a Domenica In

E non finisce qui. Tra gli ospiti anche Irama, che canterà ‘Ovunque Sarai’, pezzo che ha porato al Festival di Sanremo 2022. Per lo spazio dedicato al cinema Mara Venier intervisterà Edoardo Leo sul docu-film dedicato al maestro Gigi Proietti e Stefano Accorsi, l’attore che lunedì debutterà su Rai 1 con la nuova fiction ‘Vostro Onore’.

Gli altri ospiti

Una puntata ricca di ospiti. Nel salotto televisivo di Mara Venier arriverà anche Arisa, che riceverà una sorpresa dal suo maestro di ballo Vito Coppola, ora entrambi impegnati nel programma ‘Il Cantante Mascherato’.