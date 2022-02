Achille Lauro al Festival di Sanremo 2022: chi è, età, canzoni, fidanzata, Instagram, testo, video e significato di ‘Domenica’

Nuova e imperdibile edizione del Festival di Sanremo, condotto per la terza volta consecutiva da Amadeus. Tra i big in gara anche Achille Lauro che salirà sul palco dell’Ariston esibendosi sulle note del brano ‘Domenica’. Ma conosciamolo meglio, scopriamo di più sul cantante e sul testo della canzone che ha deciso di presentare a Sanremo.

Achille Lauro al Festival di Sanremo 2022: chi è, età, carriera e canzoni

Achille Lauro, pseudonimo di Lauro De Marinis (Verona, 11 luglio 1990), è un cantautore, rapper e produttore discografico italiano. Achille Lauro all’età di 14 anni sceglie di andare a vivere con il fratello maggiore Federico, detto Fet, da cui eredita la passione per la musica, già produttore per la crew Quarto Blocco, allontanandosi dalla famiglia che si sarebbe trasferita in un’altra città. Sempre grazie al fratello, Lauro si addentra nel mondo del rap underground e in quello del punk rock. Come dichiarato in alcune canzoni, e anche in alcune interviste, Lauro è riuscito a mantenere i rapporti con sua madre, attuale amministratrice dell’agenzia di Lauro, la No Face Agency, mentre ha chiuso i contatti con il padre. Nel gennaio 2019 pubblica la sua autobiografia Sono io Amleto, edita da Rizzoli. Il 19 maggio 2020, sempre per Rizzoli, viene pubblicato il suo secondo libro 16 Marzo: L’Ultima notte. Insieme a Boss Doms, partecipa al reality di Amazon Prime Video Celebrity Hunted.

Chi è la fidanzata di Achille Lauro

Secondo le ultime news la fidanzata di Achille Lauro si chiama Francesca e non fa parte del mondo della musica. Di lei, molto riservata, si sa poco o nulla. Pare abbia in comune con il cantante la passione per la musica.

Achille Lauro, testo e video della canzone ‘Domenica’ del Festival di Sanremo 2022

Si chiama “Domenica” la canzone con cui Achille Lauro salirà sul palco della 72° edizione del Festival di Sanremo. Di seguito il testo completo:

È come i cani che si annusano, oh no

Oppure i gatti che girano al porto

Negli occhi è rock ‘n’ roll

Sembra ti tocchino

Oh my God

Città peccaminose

Donne pericolose

L’amore è un’overdose

150 dosi

Oh sì, sì

Fanculo è Rollin’ Stone

Ah ah ah

È zucchero e lampone

Mi ingoia come un boa

Lei dice “come osi”

Poi mi spoglia

È come un ladro

No

Le tratto bene se no si innamorano ah, ah

Più tardi in camera

Sì poi ti chiamerò

È come fosse domenica

Baby, è ancora presto, presto

È come fosse domenica

Si domani poi vedrò

Come no

È come fosse domenica

Domenica

È come fosse domenica

Domenica

Oh no, no

E se li fisso non rispondono

Esco dal bagno con 3 figli e moglie

E mamma guarda come dondolo

Ho un brutto voto dopo il compito

La sposo? La sposo, come no

Le voglio bene ma mi dò per morto

Ah ah ah

Sta vita è un roller coaster,

Romanzo rosa, no piuttosto un porno

Oh

È come fosse domenica,

Baby è ancora presto, presto

È come fosse domenica

Sì, domani poi vedrò

Come no

È come fosse domenica

Domenica

È come fosse domenica

Domenica

Oh no no

(Testo Tv Sorrisi e Canzoni)

Significato

Domenica è un momento di stop, una pausa, rappresenta la libertà. “Per me la Domenica è l’essere liberi, ci si diverte, si esce fuori, quello che ci va di fare’ – ha dichiarato Achille Lauro in conferenza stampa.