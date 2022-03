Domenica In, anticipazioni puntata 27 marzo 2022: chi sono gli ospiti di Mara Venier

Come ogni domenica l’appuntamento su Rai 1 è solo uno: è quello con Domenica In, il salotto televisivo di Mara Venier che è ormai arrivato alla sua ventottesima puntata. E saranno tantissimi gli ospiti che anche questa settimana si racconteranno, a cuore aperto tra vita privata e carriera, ai microfoni della padrona di casa. Ma vediamo nel dettaglio chi arriverà in studio e quali saranno i temi che verranno affrontati.

Lo spazio dedicato all’attualità

La puntata si aprirà con lo spazio dedicato all’attualità, con aggiornamenti sulla situazione della guerra in Ucraina. In studio ci sarà Alberto Matano, conduttore de la Vita in diretta, mentre in collegamento la parola passerà alla direttrice del TG1 Monica Maggioni e a Giovanna Botteri, giornalista inviata a Parigi.

Gli ospiti di Domenica In

Stando alle anticipazioni riportate da Tv Blogo, a Domenica In arriverà, ancora una volta, Shel Shapiro, il cantante che si esibirà sulle note del pezzo ‘L’uomo che sa’, cover del brano di Bob Dylan ‘Masters of War’. E ancora, direttamente da Amici, programma di punta del sabato sera di Canale 5, si racconterà a Domenica In Stefano De Martino, che sarà in studio con due suoi amici, Vincenzo De Lucia, l’imitatore, e Francesco Paolantoni.

Arisa e Vito Coppola

Da Mara Venier torneranno Arisa e Vito Coppola, ormai presenze fisse per lo spazio dedicato alla musica e al ballo. Per il focus letterario, invece, in studio ci sarà Walter Veltroni, che presenterà il suo libro ‘La scelta’.