Domenica In, chi sono gli ospiti di domenica 19 marzo 2023: anticipazioni

Come ogni domenica che si rispetti l’appuntamento su Rai 1, a partire dalle 14, è solo uno. Ed è quello con Mara Venier e il suo Domenica In. La padrona di casa, come sempre, accoglierà in studio tanti ospiti, volti noti del mondo dello spettacolo che si racconteranno a cuore aperto, dalla carriera all’amore. E lo faranno in questa giornata così speciale, quella della Festa del Papà. Ecco tutte le anticipazioni e le interviste per una domenica all’insegna della musica e della spensieratezza!

Pupo, Al Bano e Sgarbi ospiti a Domenica In

Stando alle anticipazioni riportate in anteprima da TvBlogo, domenica 19 marzo, in occasione della festa del papà, Mara Venier accoglierà in studio tanti papà insieme ai figli. E si partirà da Pupo, il noto cantante all’anagrafe Enzo Ghinazzi, che si esibirà insieme alla figlia Clara sulle note del brano ‘Centro del mondo’. Ma non solo. Ci sarà un collegamento anche con le altre due figlie di Pupo, Ilaria e Valentina. Ma non finisce qui. Ospite di Domenica In anche Vittorio Sgarbi, insieme alle figlie Evelina e Alba: i tre si racconteranno a cuore aperto. E lo stesso faranno Al Bano Carrisi e i suoi figli Yari e Jasmine. Il noto cantante si esibirà sulle note di ‘Ciao papà’, brano che ha dedicato al papà Carmelo.

Tutti gli altri ospiti di Mara Venier

E ancora, tra gli ospiti di Mara Venier di domenica, nel giorno di San Giuseppe, anche Cristiana Ciacci, che ricorderà il papà Little Tony e sarà in studio con i suoi cinque figli Mirko, Martina, Melissa, Melania e Mattia. La donna canterà insieme alla sua band, la Little Tony Family, e si esibirà sulle note di alcuni successi del suo papà: La spada nel cuore, Cuore matto, Quando vedrai la tua ragazza. Sempre restando nell’ambito della musica, dalla zia nazionale, arriveranno anche Nek e Francesco Renga, due amati cantanti che a settembre saranno insieme, in concerto, all’Arena di Verona.