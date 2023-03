Domenica In, chi sono gli ospiti di domenica 5 marzo: anticipazioni e interviste

Dopo la puntata speciale dedicata al grande Maurizio Costanzo, che è scomparso esattamente una settimana fa, domenica 5 marzo, la prima di questo nuovo mese, Mara Venier tornerà nel suo salotto. E rigorosamente in diretta, pronta ad accogliere ospiti e volti noti del mondo dello spettacolo e della musica, che si racconteranno a cuore aperto. E senza freni: dalla carriera all’amore. Ecco tutte le anticipazioni e cosa succederà su Rai 1 a partire dalle 14.

Lino Banfi e Rosanna a Domenica In

Stando alle anticipazioni rilasciate in anteprima da TvBlogo, domenica da Mara Venier ci sarà un momento molto emozionante. E sarà quello che vedrà protagonisti Lino e Rosanna Banfi: i due, padre e figlia, si racconteranno a cuore aperto e parleranno anche della morte di Lucia, moglie del grande attore scomparsa poche settimane fa a Roma.

Tutti gli altri ospiti, da Siani al cast di Mare Fuori

Ma non finisce qui. Dall’emozione si passerà alla risata con Alessandro Siani, il comico napoletano che è al cinema con il film ‘Tramite amicizia’ e sta girando i teatri d’Italia con il suo Extra Libertà Live Tour new edition, in occasione dei 25 anni di carriera. Da Mara Venier, poi, arriverà la grande Loretta Goggi, che si racconterà a cuore aperto e parlerà anche del nuovo programma che la vedrà protagonista: dal 10 marzo, infatti, su Rai 1, dallo studio 5, andrà in onda Benedetta primavera, un o spettacolo di varietà che condurrà con Luca e Paolo. Su Rai 1, poi, tornerà Fabio Concato, ora nei teatri con il suo Musico ambulante tour.

Ma le emozioni da Mara Venier non finiscono di certo e in studio ci sarà anche il cast della fiction Mare Fuori, la serie di Rai 2 di successo. E tra gli ospiti ci sarà Gennaro Della Volpe, in arte Raiz, che interpreta Don Salvatore e che è anche il cantante di alcuni brani della fiction. Per quanto riguarda lo spazio dedicato alla musica, invece, a Domenica In arriveranno anche LDA e i Colla Zio, protagonisti dell’ultimo Festival di Sanremo.