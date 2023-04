Domenica In va in onda a Pasqua? Anticipazioni puntata oggi 9 aprile 2023

Domenica In andrà in onda la domenica di Pasqua? Ecco tutto quello che c’è da sapere sul prossimo appuntamento del programma condotto e diretto da Mara Venier, in onda dalle frequenze della prima rete del servizio pubblico radiotelevisivo.

Domenica In nel pomeriggio di Pasqua: il programma

Domenica 9 aprile 2023, giorno di Pasqua, l’appuntamento con la trentesima puntata di Domenica si farà! Sarà un pomeriggio festivo pieno di ospiti che terranno in compagnia il pubblico in diretta durante il giorno di Pasqua. Per restare in tema Mara Venier mostrerà le uova di cioccolato tradizionali della ricorrenza. Uova artigianali create dagli ospiti della puntata: Ernst e Frau Knam, che entreranno in studio con un coro di bambini.

Brignano, Morgan e tanti altri: gli ospiti

Ma non solo, non possono mancare le risate e le battute di uno dei più grandi comici italiani. Enrico Brignano sarà ospite dello show insieme alla moglie Flora Canto. Oltre alle risate ci sarà una lunga intervista ai due ospiti Enrico e Flora, dove parleranno della loro vita professionale ma anche di quella privata. Altra ospite della puntata Sandra Milo, una delle attrici più amate del cinema italiano. Per intrattenere il pubblico a casa Mara Venier ha chiamato anche un prestigiatore con grandi numeri di magia: Silvan.

In studio anche Morgan che presenterà insieme a Pino Strabioli il nuovo programma di seconda serata di Rai2 Stramorgan. Alla fine della presentazione ci sarà anche l’esibizione del cantautore con il brano “Il senso delle cose” e per chiudere l’appuntamento un quiz musicale.