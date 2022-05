Don Matteo 13, anticipazioni sesta puntata 5 maggio 2022: trama episodi di stasera

Torna l’appuntamento imperdibile del giovedì sera con Don Matteo, la serie tv di successo che sta appassionando migliaia e migliaia di telespettatori e che è giunta alla sua tredicesima stagione. Ma cosa succederà nel prossimo episodio, che vedrà protagonista il nuovo sacerdote Don Massimo, interpretato da Raoul Bova?

L’innocente: le anticipazioni della puntata di stasera di Don Matteo 13

Il sesto episodio, dal titolo ‘L’innocente’, vede al centro dell’attenzione Don Massimo, il nuovo parroco che fa fatica a farsi accettare a Spoleto, al punto che in città viene organizzata una petizione per farlo andare via. Il nuovo sacerdote è il primo a essere assalito dai dubbi, a causa di un’indagine in cui viene coinvolto, ma trova conforto nell’aiuto del Vescovo, suo amico. Intanto, proprio quando Federico comincia a sperare che fra lui e Greta possa nascere qualcosa, la ragazza sembra avvicinarsi a un altro ragazzo. Cecchini, invece, capisce che Valentina sta frequentando un uomo più grande di lei e decide di scoprirlo, ma non sa che in realtà si tratta di Marco. Sia lui che Valentina faranno di tutto per non far scoprire la verità al maresciallo, ma anche Anna si troverà, suo malgrado, a reggere il gioco.

Dove vedere le repliche

Tutti gli episodi di Don Matteo, lo ricordiamo, sono disponibili in replica sul portale Rai Play, in forma gratuita. L’appuntamento con la sesta puntata, invece, è per stasera a partire dalle 21.20 circa, subito dopo i Soliti Ignoti di Amadeus.