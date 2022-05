Don Matteo 13, salta la settima puntata di giovedì 12 maggio: ecco quando va in onda

I fan e i telespettatori la prossima settimana dovranno fare a meno di Don Matteo, la serie tv di successo di Rai 1 giunta alla sua tredicesima stagione. Dopo il passaggio di testimone e l’addio di Terence Hill, ora è tutto nelle mani di Don Massimo, interpretato da Raoul Bova, ma la settima puntata salterà. E i palinsesti della Rai verranno stravolti. Il motivo? L’Eurovision Song Contest che si terrà proprio in quei giorni a Torino.

Don Matteo il 12 maggio non andrà in onda: ecco perché

Giovedì 12 maggio, come sempre, sarebbe dovuto andare in onda la settima puntata di Don Matteo 13, in prima serata su Rai 1. Ma la programmazione cambierà perché in quei giorni sulla Rai verranno trasmesse le tre serate dedicate all’Eurovision Song Contest, che andrà in onda il 10, il 12 e il 14 maggio a partire dalle 20.30.

Quando andrà in onda la settima puntata?

La settima puntata di Don Matteo 13 quindi, salvo cambiamenti del palinsesto, andrà in onda giovedì 19 maggio, sempre in prima serata su Rai 1 a partire dalle 21.25.