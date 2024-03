Don Matteo 14, quali sono le location della celebre serie Rai? Suggestivi panorami rurali

Don Matteo è pronto a tornare in tv. Nonostante i tanti cambiamenti avvenuti negli anni nella lunghissima serie targata Rai, la fiction continua ad appassionare milioni di telespettatori. A breve inizierà la messa in onda – pensate un po’ – della 14esima stagione. Una numero davvero mostruoso se si parla di serie tv.

Sono passati 14 anni da quando un sacerdote di nome Matteo Minelli faceva la sua prima apparizione in televisione. Era il 2000: da allora sono stati trasmessi ben 265 episodi e anche se il protagonista – Don Matteo per l’appunto – non è più lo stesso, il successo della fiction continua ad essere indiscusso. In questi anni abbiamo assistito a crimini, storie controverse, il tutto condito da buon umore e simpatia grazie soprattutto ad alcuni personaggi, Frassica in testa, entrati ormai nel cuore di tutti gli italiani. Adesso però è tempo di vedere cosa accadrà in questa nuova stagione.

Don Matteo e le bellezze dell’Umbria: i borghi più caratteristici nella fiction

Di pari passo in questi anni abbiamo assistito al cambiamento di numerose location. Luoghi incantati del nostro paese, scelti dalla produzione per fare da cornice ai casi e alle vicende di Don Matteo. Decisioni che, talvolta, hanno dato vita anche a scontri campanilistici considerando che, chiaramente, il cambio di set è sempre accolto in modo entusiasta da chi viene coinvolto, e un po’ meno da chi vede smobilitare – senza più tornare – macchine da presa e attori.

E questo specie in serie così longeve come quella del sacerdote con il volto oggi di Raoul Bova. Il motivo? Semplice, il grande ritorno in termini turistici che queste fiction sono in grado di generare. Se allora le prime otto stagioni sono state girate a Gubbio, la celebre “città dei matti”, dalla successiva fino a quella dello scorso anno hanno interessato per contro quella di Spoleto. Nel mezzo il passaggio di consegne da Terence Hill a Raoul Bova. Cosa accadrà invece per questa 14esima stagione? Qui intanto tutte le anticipazioni su trama e cast.

Don Matteo 14 dove è stato girato? Tutte le location

Intanto partiamo col dire che la città che ha ospitato il set è stata nuovamente Spoleto. Dunque, da questo punto di vista, nessuna novità rispetto all’ultima stagione. Ci saranno poi tutta una serie di borghi che andranno a caratterizzare le vicende che ruoteranno attorno al “nuovo” Don Matteo: tra queste ad esempio Castelluccio di Norcia, mentre per quanto riguarda il set di Spoleto, come mostrano le foto che trovate in questo articolo, si possono intravedere alcuni luoghi chiave della città, come ad esempio piazza duomo, ovvero la cattedrale di Santa Maria Assunta.

In particolare poi abbiamo le bellissime cornici di Corso Garibaldi, Via delle Mura o Via dell’Arringo, dove Don Matteo è stato ripreso nelle sue passeggiate con il Maresciallo Cecchini, la cui casa si trova invece in Via Fontesecca, sempre nel centro storico. E ancora: la celeberrima chiesa del religioso, ambientata nella Basilica di Sant’Eufemia, fino alla caserma dei Carabinieri il cui esterno è in realtà Palazzo Bufalini, situato sempre in Piazza Duomo.

Quando va in onda Don Matteo 14: possibile data di messa in onda

Le riprese, secondo e ultimo blocco di questa nuova stagione, sono iniziate il 22 gennaio e sono terminate lo scorso 17 febbraio. Secondo la programmazione originaria Don Matteo 14 sarebbe dovuto andare in onda dal mese di aprile ma si attendono notizie ufficiali in merito: non è da escludere infatti un possibile anticipo di palinsesto.

Credits Foto: pagina Facebook del Comune di Spoleto