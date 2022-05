Don Matteo 14 si farà: ecco quando inizia, cast, trama. Ritorna Terence Hill?

Il conto alla rovescia si può attivare perché l’ultima puntata di Don Matteo è arrivata, per la gioia di tutti i telespettatori, i fan della serie tv di successo, che non vedevano l’ora di conoscere il finale di stagione. Della tredicesima che ha appassionato il pubblico, nonostante l’addio di Terence Hill, volto storico, e il passaggio di testimone a Raoul Bova, che interpreta Don Massimo, un ex Carabiniere con il fiuto per le indagini. Ma ora la domanda di molti è sola una: ci sarà una quattordicesima stagione?

Don Matteo 14 ci sarà: la conferma di Nino Frassica

Nessun dubbio e nessuna paura: la 14esima stagione di Don Matteo si farà e sembrerebbe essere già in fase di scrittura. D’altra parte Nino Frassica, l’attore che da anni interpreta il simpatico e maldestro Maresciallo Cecchini, ospite a Sanremo aveva confermato la notizia. E alla domanda di Amadeus ha risposto: ‘Sì, si farà’. Una risposta che aveva fatto tirare un sospiro di sollievo ai telespettatori e agli appassionati di Don Matteo.

Ci sarà il ritorno di Terence Hill o resterà Raoul Bova?

Ma se da una parte sulla 14esima stagione non sembrerebbero esserci dubbi, dall’altra ancora non è chiaro se ci sarà un colpo di scena e se tornerà a Spoleto, città che fa da sfondo alla serie tv, Don Matteo, quindi Terence Hill. Sembrerebbe di no, visto l’addio, ma mai dire mai. C’è chi, poi, ipotizza un cambio nome alla fiction, da Don Matteo a Don Massimo perché ora il protagonista è lui, Raoul Bova. Bisognerà aspettare e capire cosa si deciderà!

Quando esce la fiction su Rai 1: la data

Al momento ancora non è stata resa nota la data di inizio della quattordicesima stagione di Don Matteo: è troppo presto, la serie è in fase di scrittura. Si possono fare solo delle ipotesi, ma è probabile che la fiction prenda il via a inizio 2024, con le nuove riprese che potrebbero iniziare già a fine 2023. L’attesa, però, sicuramente ne varrà la pena!