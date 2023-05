Dove e a che ora vedere il concerto di Radio Italia Live 2023 in diretta tv? Orari e canali

Manca davvero pochissimo e il conto alla rovescia si può attivare perché quella di domani a Milano, in diretta da Piazza Duomo, sarà una giornata all’insegna della musica. Si, avete capito bene: ci sarà il famoso e tanto atteso concerto di Radio Italia Live, che si potrà seguire in diretta tv, così da non perdersi nulla di questo evento amato dal pubblico. Ma chi salirà sul palco? E quale sarà l’ordine di uscita?

Scaletta cantanti concerto Radio Italia Live 20 maggio 2023 a Milano

I nomi degli artisti, quelli che saliranno sul palco in piazza Duomo, sono stati già annunciati diverse settimane fa in conferenza stampa. Ma, al momento, la scaletta ufficiale, quella con l’ordine di uscita dei cantanti non c’è. Sappiamo, però, che i fan, quelli che saranno lì o quelli che seguiranno l’evento sul piccolo schermo, potranno vedere e cantare con:

Achille Lauro

Articolo 31

Colapesce e Dimartino

Elodie

Tiziano Ferro

Lazza

Madame

Pinguini Tattici Nucleari

Eros Ramazzotti

Tananai

Dove seguire il concerto in diretta tv o in radio

C’è chi potrà seguire l’evento direttamente lì, a Milano in piazza Duomo. E chi, invece, dovrà accontentarsi della televisione. Il più grande evento gratuito di musica live in Italia, infatti, prenderà il via alle 20.40 e si potrà seguire in diretta su Radio Italia solomusicaitaliana, Radio Italia Tv (canale 70 e 570 DTT, canale 725 di Sky, canale 35 di TivùSat, via satellite su Hot Bird 13° Est, solo in Svizzera su Video Italia HD). Ma non solo. Si potrà seguire anche in streaming audio/video su radioitalia.it e sarà fruibile sulle app ufficiali Radio Italia. Lo show, in ogni caso, andrà in onda in contemporanea su Sky Uno, in streaming su Now e in chiaro, quindi gratuitamente, su TV8 (canale 8 del digitale terrestre).

Non ci resta, quindi, che pazientare ancora un po’ per seguire questo evento. Che resta uno dei più attesi di sempre.