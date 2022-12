Dove e a che ora vedere la finale di X Factor 2022 su TV8 in diretta (e streaming)

Dopo mesi di duro lavoro e vari step, tra audizioni, bootcamp, last call e live show, l’avventura di X Factor sta per giungere al capolinea. E domani, giorno dell’Immacolata, andrà in onda l’attesa finale: chi dei talenti rimasti in gara riuscirà a vincere e a firmare un bel contratto discografico, che gli consentirà di entrare nel mondo della musica? Ma, soprattutto, dove e a che ora vedere l’ultimo appuntamento in diretta tv? Questo, sicuramente, è quello che si stanno chiedendo in molti, soprattutto quelli che non hanno l’abbonamento alla pay tv: si perché il talent show è targato Sky. Ma una buona notizia c’è: la finale andrà in onda in simultanea anche su TV8, quindi in chiaro. E gratis.

Anticipazioni X Factor 2022, giovedì 8 la finale: chi sono i finalisti, assegnazioni e ospiti della puntata

La finale di X Factor andrà in onda anche su TV8

L’appuntamento con la finale, come già anticipato, è per domani, giovedì 8 dicembre, a partire dalle 21.15. Si potrà seguire su Sky, ma anche in simulcast e in chiaro su TV8, canale 8 del digitale terrestre.

In streaming

C’è chi, quindi, seguirà la finale in diretta tv. E chi preferirà lo streaming: l’ultimo appuntamento, infatti, si potrà vedere anche sui portali di SKY GO o su NOWTV, per chi è abbonato.

Quante saranno le manche e chi sono i finalisti

La serata, stando alle anticipazioni, sarà divisa in 3 manche e al termine di ciascuna di queste il concorrente meno votato dovrà abbandonare il palco:

La prima verterà su 4 duetti e vedrà protagonisti i finalisti, che saranno affiancati da Francesca Michielin;

la seconda manche, invece, sarà il best off: i tre artisti in gara si esibiranno con un medley dei brani che hanno portato sul palco in questa settimana;

la terza e ultima manche, quella finale, sarà dedicata agli inediti.

Vi ricordiamo che sono quattro i finalisti di questa edizione, uno per ogni giudice di X Factor. All’ultima serata sono arrivati I Tropea, del team di Ambra Angiolini, Linda, per Fedez, I Santi Francesi, guidati da Rkomi, e infine Beatrice Quinta, del roster di Dargen D’Amico. Tra di loro, quindi, si nasconde il vincitore.

Pinguini Tattici Nucleari come ospiti

La serata, quindi, sarà dedicata ai giovani talenti, ma ci saranno anche le esibizioni dei quattro giudici e di Francesca Michielin. Fedez, proprio durante la finale di domani, presenterà in anteprima il suo singolo ‘Crisi di stato’, che uscirà a mezzanotte. Tra gli ospiti, invece, saliranno sul palco e in diretta I Pinguini Tattici Nucleari. L’appuntamento, quindi, è per domani, a partire dalle 21.15 circa. Su Sky e su TV8.