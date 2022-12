Anticipazioni X Factor 2022, giovedì 8 la finale: chi sono i finalisti, assegnazioni e ospiti della puntata

Anticipazioni X Factor 2022, tutto pronto per la finalissima di giovedì 8 dicembre. Anche l’edizione numero 16 del talent tra i più famosi della tv volge al termine ma c’è ancora da scrivere l’ultimo atto, il più importante: conoscere il vincitore della competizione che ci ha tenuto compagnia in queste settimane.

Chi sono i finalisti di X Factor 2022

Quattro i finalisti di questa edizione, uno per ogni giudice di X Factor. All’ultima serata sono arrivati I Tropea, del team di Ambra Angiolini, Linda, per Fedez, I Santi Francesi, guidati da Rkomi, e infine Beatrice Quinta, del roster di Dargen D’Amico. Conosciamoli intanto più da vicino.

I Tropea

I Tropea sono un gruppo musicale di Milano (qui la loro scheda completa). I componenti del gruppo si chiamano Pietro, Mimmo, Piso e il Claudio e ognuno di loro possiede uno stile unico ed una robusta formazione musicale. Scendendo nel dettaglio delle loro vite, Pietro e Piso hanno studiato alla Civile Scuola Claudio Abbado, Mimmo lavora come produttore, mentre Claudio è un insegnante di batteria. Nel complesso, i giovani ragazzi hanno creato il mix perfetto per realizzare le migliori creazioni dal timbro pop.

I Santi Francesi

Per il roster di Rkomi ecco il duo de I Santi Francesi, ovvero Alessandro De Santis e Mario Francese (conoscili meglio qui). Hanno 24 e 25 anni e prima di prendere il nome con il quale hanno affrontato X Factor erano noti con il nome The Jab. Le loro esibizioni mai banali li hanno portati ad un passo dal successo della gara: saranno loro a strappare la vittoria finale?

Linda

Sin da subito Linda si è distinta per la sua voce e le sue performance hanno sempre catturato il pubblico. Lei e Fedez sperano di conquistare il titolo: Linda Riverditi, questo il suo nome completo (leggi qui la sua scheda personale), è nata nel 2003, ha 19 anni ed è originaria di Alba in provincia di Cuneo. Da sempre è appassionata di musica e suona chitarra e pianoforte. A gennaio 2022 ha pubblicato il suo primo singolo “Immorale” sotto lo pseudonimo di LINDA.

Beatrice Quinta

Chiudiamo con l’artista del roster di Dargen D’Amico, tra le rivelazioni di questa edizione di X Factor. Beatrice è Siciliana, è nata a Palermo nel 1999, ma oggi vive a Milano. Il suo stile non è passato certo inosservato in questa edizione (qui la sua scheda): iconico e seducente, Beatrice — come lei stessa afferma — predilige tutto ciò che rientra nella sfera dell’evoluzione e del trasformismo. Adesso è a un passo dal sogno di conquistare X Factor 2022!

Chi sono gli ospiti della finale dell’8 dicembre

Attesa per capire chi saranno gli ospiti della finalissima. Ricordiamo che in semifinale, dedicata ai duetti e alle cover, hanno partecipato Tananai e Kae Tempest. Chi ci sarà invece nella finalissima dell’8 dicembre? Nella giornata di martedì 6 dicembre è in programma una conferenza stampa (orario di inizio previsto le 11.00) in cui dovrebbero essere annunciate le anticipazioni della serata finale.