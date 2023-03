Dove e a che ora vedere la Messa della Domenica delle Palme (2 aprile) in tv? Orari e canali

Il prossimo due aprile è la Domenica delle Palme, ovvero quella che precede la celebrazione della Santa Pasqua. Inoltre, con la Domenica delle Palme, si entra ufficialmente nella Settimana Santa la quale celebra l’entrata trionfale di Gesù a Gerusalemme. Ora, nonostante le sue condizioni di salute in questi giorni abbiano destato qualche preoccupazione, Papa Francesco è atteso domenica in Piazza San Pietro proprio in occasione della Domenica delle Pama ma non sarà lui a celebrare la messa che verrà officiata dal cardinale Leonardo Sandri. Per coloro che non saranno presenti fisicamente a San Pietro dove sarà possibile vedere la messa, su quali canali tv sarà trasmessa?

Dove vedere in tv la messa della Domenica delle Palme

Il prossimo 2 aprile è la Domenica delle Palme, quella immediatamente precedente la Pasqua e che segna l’ingresso nella Settimana Santa. Ora, sebbene sia molto suggestivo presenziare alla Messa che si terrà in Piazza San Pietro, è certo che non tutti avranno l’occasione di farlo. Per questi ultimi sarà però possibile ascoltare la celebrazione in tv. Infatti, la messa della Domenica delle Palme che sarà presieduta dal Santo Padre in Piazza San Pietro a Roma, andrà in onda su Rai 1 a partire dalle 10. Analogo discorso verrà anche per la celebrazione Pasquale, il prossimo 9 marzo. Anche la mesa di Pasqua sarà infatti trasmessa su Rai 1 a partire dalle 10.

Le condizioni di salute del Santo Padre

Com’è noto, nel corso di questi giorni, le condizioni di salute di Papa Francesco hanno destato qualche preoccupazione. Ricoverato dallo scorso mercoledì al Gemelli a seguito di un’infezione respiratoria, adesso il Santo Padre sta bene e verrà dimesso domani. Attesa la sua presenza in Vaticano anche in occasione della Domenica delle Palme il 2 aprile prossimo, evento al quale presenzierà anche se la celebrazione sarà officiata dal cardinale Leonardo Sandri. Oggi, inoltre, il Santo Padre è andato a far visita, donando loro uova di cioccolato e doni, ai bimbi del reparto di oncologia del Gemelli.