Drag Race Queen, al via la seconda stagione: ecco dove vederla e il cast completo

Sta per tornare l’appuntamento con Drag Race Italia, la seconda stagione prende il via il 20 ottobre su Discovery+ . Si tratterà di 8 puntate nelle quali ci saranno dieci concorrenti di età compresa tra i 24 e i 34 anni. Il reality torna a fare capolino su Real Time dopo il grande successo di pubblico registrato nella passata edizione.

Quale sarà il cast

Grandi conferme nella doppia veste di giudici e conduttori saranno: Tommaso Zorzi, Priscilla e Chiara Francini, arrivano conferme anche per il cast.

A prendere parte a Drag Race Italia 2 sono: Nehellenia, Aura Eternal, Skandalove, Narciso , La Petite Noire, Panthera Virus, Tanissa Yoncè, Obama, La Diamond e Gioffrè.

Non ci resta che guardare la sfida tra i concorrenti in gara e vedere chi prenderà il posto della vincitrice della scorsa edizion, Elecktra Bionic. Assisteremo alle sfide tra le concorrenti che dovranno mostrare le loro qualità di intrattenitrici. Si tratta di performance che verranno volta per volta valutate dai giudici della kermesse.