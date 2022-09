È vegano e un cane lo morde. Si sente tradito e mangia un hamburger. ‘Mi sono precipitato in un fast food’

Un vegano, o almeno lo era prima di quel gesto fatidico che dirottato nuovamente la sua dieta verso le terre esotiche della carne macinata a fast food. Avrà infatti pensato che se doveva farlo, doveva essere una cosa in grande, non poteva di certo accontentarsi di un pezzo di carne salutare, doveva andare proprio al McDonald’s.

Smette di essere vegano perché morso da un cane

Ma perché il cambio di rotta dopo anni di fede e devozione alla causa? Il soggetto in questione è stato morso da un cane, e per tale ragione si è come sentito tradito, poi è uscito di casa correndo subito verso il Mcdonald’s più vicino.

L’abiura e la ritrattazione solenne è stata computa da Mariano de la Canal, che ha detto di aver immediatamente cambiato le sue abitudini alimentari e di essersi precipitato in un fast food a mangiare un hamburger subito dopo essere stato morso da un cane. Ha poi spiegato la sua intima frustrazione: si è sentito tradito dagli animali che tanto rispettava con la sua dieta.

L’influencer argentino diventato famoso perché vegano

Ma non era un vegano qualunque. Era un vegano che aveva anche una certa risonanza mediatica. Di fatto, il giovane argentino è diventato famoso come influencer vegano, con più di 450.000 follower su Instagram. «Ho smesso di essere vegano perché un cane mi ha morso, quindi mi sono arrabbiato e ho detto: ‘Sto facendo una campagna per gli animali, e poi uno di loro viene e mi morde’», ha spiegato Mariano. Insomma, il McDonald’s è stato la sua forma di vendetta contro il regno animale.

Come la prenderanno i fan?

Per chi non lo conoscesse, l’influencer è diventato famoso per la prima volta dopo essere apparso nel reality show Showmatch. Ora non è chiaro come questo suo cambiamento di vita e di abitudini alimentari possa influenzare la sua carriera. Chissà il pubblico, che si era appassionato a lui proprio le idee vegane promulgate come avrà preso il gesto estremo.