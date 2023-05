Edoardo Vianello, chi è la moglie Elfrida Ismolli: età, oggi, vita privata e figli

Certamente uno dei volti storici della televisione e della canzone all’italiana, dal grandissimo successo, ha saputo accompagnare intere generazioni grazie alla sua simpatia ed arte musicale. Parliamo, certamente, del mitico Edoardo Vianello. Oggi sarà ospite di Mara Venier nel salotto di Domenica In, in onda su Rai 1. Parlerà a cuore aperto della sua carriera, ma anche della sua adorata moglie Elfrida Ismolli. Siete curiosi e vorreste saperne di più? Ecco tutto quello che sappiamo su di lei!

La vita privata di Edoardo Vianello

Edoardo Vianello ha avuto una vita privata molto turbolenta e piena di dolore, vediamo nel dettaglio. Nel 1967 ha sposato la cantante Wilma Goich e nel 1970 è nata la loro figlia, Susanna. Lei è deceduta il 7 aprile del 2020 a causa di un tumore. Aveva solamente 49 anni quando è morta. Il cantante a Storie Italiane, qualche tempo fa, ha raccontato: “Morte inaspettata perché non c’erano stati segnali. Non me l’aspettavo potesse arrivare una catastrofe così sulla mia vita. Io la sento sempre con me, provo a farla sembrare una cosa raccontata dagli altri ma non avvenuta”. Nel 1978 Edoardo si è separato da Wilma Goich e nel 1991 ha sposato Vania Muccioli. Dalla loro unione è nato il figlio Alessandro Alberto, ma la coppia nel 1998 si è separata.

L’amore con Elfrida Ismolli

Nel 2006 per il cantante è arrivato il terzo matrimonio con Elfrida Ismolli, L’aneddotto sul loro primo incontro ha fatto sorridere la stampa di tutti i giornali: si sono conosciuti dal dentista. Lei era appena arrivata in Italia e nella sala d’attesa dello studio Diaco, dopo un paio di sguardi, è stato amore a prima vista. Da quel momento, i due sono diventati inseparabili. Si sono uniti in matrimonio quasi 17 anni fa nella Chiesa sconsacrata del comune alle Terme di Caracalla e vivono insieme a Roma in compagnia del loro bellissimo gatto Roshi.

Chi è Elfrida Ismolli: età, oggi, vita privata

Lei è una donna di origini albanesi, nata nel 1975 che oggi ha 48 anni. Lavora come ingegnera elettronica e elettrotecnica. Il loro amore ha fatto grande scalpore soprattutto per la grande differenza d’età: lei ha quasi 30 anni in meno di lui. Elfrida è una donna molto riservata, per cui non si hanno altre informazioni su di lei e sulla sua vita. Non ama le luci dei riflettori ed è anche introvabile sui canali social.