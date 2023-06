Elena Santarelli: la festa per l’esame delle medie del figlio Jack

La celebre conduttrice televisiva Elena Santarelli ha raccontato sui social la gioia condivisa con il figlio Jack. Il piccolo ha superato l’esame di terza media ed è pronto ad andare al liceo! La notizia è speciale perché lui ha avuto un brutto tumore cerebrale da piccolissimo che lo ha portato a stare per parecchio tempo tra la vita e la morte. Ecco gli ultimi aggiornamenti.

Elena Santarelli festeggia l’esame del figlio Jack

La conduttrice Elena Santarelli ha condiviso una storia in cui festeggia il superamento dell’esame di terza media del figlio. Nello scatto ci sono lei, il marito e papà dei figli, l’ex calciatore Bernardo Corradi, e i due piccoli. Giacomo, di 14 anni, detto ‘Jack’ e Greta, di 7 anni. I due hanno i volti oscurati, per scelta dei genitori. Sotto la foto lei ha scritto: “Sono tanto fiera di te Jack, e ora si vola al liceo”. Ecco il dolce scatto:

La malattia di Jack

Il piccolo Jack ha avuto un tumore cerebrale da piccolissimo, quando aveva solo 9 anni e lei ha raccontato la difficoltà di quel momento più volte nel salotto di Verissimo. Le cure non sono state affatto facili: il bimbo ha dovuto subire un’operazione molto delicata e un anno e mezzo di chemioterapia, oltre a due ricovero in terapia intensiva. Fortunatamente, però, tutto si è chiuso nel migliore dei modi nel 2019. Durante l’intervista a Silvia Toffanin lei ha raccontato: “Il momento più duro è stato l’ingresso in terapia intensiva. Adesso è normale vedere le persone intubate. Io ho visto mio figlio, è un trauma tosto da metabolizzare”.

La scelta di non mostrare più i figli sui social

La Santarelli ha anche deciso di non mostrare più Jack e Greta sui social. Per un lungo periodo di tempo ha mostrato le loro foto, ma dopo la guarigione del figlio ha cambiato idea. Pubblica rari scatti e censura sempre i loro volti, ma qual è il motivo? Più volte ha ribadito di non voler dare in pasto agli ‘avvoltoi’ due bimbi così piccoli. Lo ha ribadito nelle storie di oggi, in cui si è lamentata del fatto che tutti continuino a parlare della malattia di suo figlio: