Elena Santarelli: chi è, età, carriera, vita privata, chi è il marito, figli, Instagram

Tutto pronto per il classico appuntamento del sabato pomeriggio con Verissimo. Tra gli ospiti di oggi anche la bellissima e simpaticissima Elena Santarelli, che sarà in studio e ci racconterà qualche dettaglio in più della sua vita e della sua carriera. Scopriamo qualcosa in più prima della trasmissione!

Chi è, età, carriera

Elena Santarelli è nata a Latina il 18 agosto del 1981, sotto il segno del Leone. La carriera di Elena Santarelli inizia come modella: il suo fisico statuario le consente di vincere, nel 1998, il concorso italiano Elite Model Look, che la fa conoscere e muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo. Diventa quindi prima valletta nel programma televisivo L’Eredità, condotto da Amadeus, poi, nella stagione 2004-2005, ricopre lo stesso ruolo nel programma sportivo Stadio Sprint, su Rai 2.

L’esordio sullo schermo

Nel 2005 partecipa come concorrente alla III edizione del reality L’isola dei famosi. Viene eliminata in semifinale con il 79% dei voti. Di lì a poco pubblica il suo primo calendario sexy, per la rivista “Max”. Ormai è molto conosciuta, anche se non ha mai svolto alcun ruolo artistico. E allora ecco che ci prova come attrice, con ruoli nei film “Vita Smeralda” di Jerry Calà e “Commedia sexy” di Alessandro D’Alatri.

Da attrice a conduttrice

Resta comunque un personaggio televisivo e il settembre 2007 segna definitivamente il suo ingresso ufficiale in televisione. Da allora, fino al febbraio 2010, conduce il programma Total Request Live di MTV, mentre nella sit-com di Italia 1 Camera Café interpreta il personaggio di Caterina Farini qualche tempo dopo. Con Alfonso Signorini, invece, conduce, sempre nel 2010, il talk show Kalispéra, passando poi successivamente alla conduzione di Plastik – Ultrabellezza nel 2011.

Il libro che le ha cambiato la vita

Dopo alcuni anni di assenza dagli schermi e dai media, solamente nel 2018 Elena Santarelli torna in televisione nel ruolo di opinionista fissa a ItaliaSì!, un programma che andava in onda il sabato pomeriggio su Rai 1 condotto da Marco Liorni. Non solo televisione, perché nel 2019 è anche autrice del suo primo libro, Una mamma lo sa, che racconta l’esperienza della lotta di suo figlio Giacomo contro il cancro, evento drammatico in famiglia. Infine, l’anno scorso esce anche Quando una mamma non lo sa, scritto a quattro mani con la psicologa Anna Rita Verardo.

Vita privata, chi è il marito, figli

Attualmente Elena Santarelli è sposata con l’ex calciatore Bernardo Corradi. I due hanno due figli, Giacomo, nato nel 2009 e Greta Lucia, nata nel 2016. Giacomo ha avuto una brutta malattia, ma Elena ha cercato di non perdere mai la forza per andare avanti, appoggiata dalla sua famiglia.

Instagram, dove seguirla

Elena Santarelli è molto seguita su Instagram. Con il suo account ufficiale: @elenasantarelli vanta 1,8 mil followers.