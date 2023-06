Elena Santarelli su Rai 2? Le ultime novità

Il direttore dell’intrattenimento, Angelo Mellone, sta pensando per la prossima stagione di realizzare un tutorial su Rai 2. Sono diversi i format al vaglio, ma alla conduzione è già stato scelto un nome: si dovrebbe trattare di Elena Santarelli. La conduttrice televisiva, attrice, showgirl ed ex modella italiana potrebbe vedersi concretizzare la sua grande occasione con un programma tutto suo da presentare nel day time di Rai 2.

Cosa si sa del nuovo progetto che coinvolgerà Elena Santarelli

Secondo le prime indiscrezioni in merito a un progetto del quale ancora non si conoscono i dettagli, dovrebbe trattarsi di un programma alla ‘Detto fatto’, ma la verità è che si tratta di un’idea ancora in embrione della quale ancora non sono stati resi noti i particolari. Unica certezza sembra essere che dovrebbe andare in onda dopo Bella Ma’ nella fascia oraria che era occupata da ‘Nei Tuoi Panni’.

La Santarelli ha al suo attivo esperienze come conduttrice, attrice e opinionista

La Santarelli ha esordito nel 2003 con il film di Carlo Vanzina «Il pranzo della domenica» e, successivamente nel programma sportivo di Rai 2 «Stadio Sprint.» Nel 2005 è stata una delle concorrenti della terza edizione de «L’Isola Dei Famosi», classificandosi al quarto posto. Tra gli altri impegni, è stata tra le conduttrici de Le Iene nell’autunno del 2021. Ma è stata anche valletta ne L’Eredità e conduttrice di Total Request Live On Tour e Total Request Live, oltre ad aver rivestito il ruolo di opinionista con Rita Dalla Chiesa e Mauro Coruzzi in Italia sì, condotto da Marco Liorni.

Resta la curiosità sul progetto che coinvolgerà l’ex modella

Con questa partecipazione, prevista per la prossima stagione, la Santarelli, ormai estremamente conosciuta dal pubblico televisivo, ha la sua occasione di conquistare un posto in Rai. Non resta che attendere e vedere di quale trasmissione si tratterà e quale sarà la risposta del pubblico al nuovo incarico che verrà affidato alla conduttrice.