Elenoire Casalegno: chi è, età, marito, figlia, carriera, Instagram, oggi e altezza

Prenderà il via questa sera su Italia 1 il nuovo show musicale ‘Battiti Live’, lo spettacolo che di solito va in onda l’estate e che ora ritornerà in prima serata in una versione innovativa. Il motivo? Lo sfondo è quello di una nave da crociera: è qui, a bordo, che saliranno tantissimi ospiti, artisti italiani (e non solo) per quattro serate all’insegna della bella musica. Alla conduzione la ‘iena’ Nicolò De Devitiis e la showgirl Elenoire Casalegno.

Chi è Elenoire Casalegno, la biografia

Elenoire Casalegno è nata a Savona il 28 maggio del 1976 ed è una nota conduttrice, attrice ed ex modella. È nata da una famiglia di origine torinese e, ancora giovanissima, è diventata nota per la sua relazione con il critico d’arte Vittorio Sgarbi. Da adolescente si è trasferita a Ravenna e nel 1994 ha partecipato al concorso per aspiranti modelle (grazie alla sua bellezza e alla sua altezza di 183 cm), poi nello stesso periodo ha debuttato sul piccolo schermo con il programma musicale di Italia 1 Jammin.

La carriera

Dal 1997 al 1999 la showgirl ha affiancato Raimondo Vianello nella conduzione della trasmissione sportiva Pressing e nello stesso periodo ha condotto Scherzi a parte e Festivalbar. Nel 1999, invece, è entrata nel cast della serie tv S.P.Q.R, tratta dall’omonimo film. Ma il suo interesse è sempre stato per i programmi musicali e per la radio. Televisione, cinema, ma anche teatro, dove ha preso parte a una commedia brillante ‘Uomini sull’orlo di una crisi di nervi’. Tantissime le trasmissioni che ha condotto, da Vita da copertina – Tutta la verità su a Battiti Live, che presenterà questa sera in coppia con Nicolò De Devitiis su Italia 1. Insomma, un ritorno alle origini per la bella Elenoire che rivedremo in un programma musicale. L’ennesimo della sua brillante carriera!

Chi è il marito, figli e vita privata

Ma veniamo ora alla vita privata. Elenoire Casalegno, giovanissima, è diventata nota al pubblico per la sua relazione con il critico d’arte Vittorio Sgarbi, con la quale è rimasta unita dal 1993 al 1997. Poi ha avuto una lunga storia d’amore con Omar Pedrini, cantante con il quale ha avviato una produzione di vini. Nel 1999, invece, è nata sua figlia Swami, frutto della relazione con il DJ Ringo. E ancora, nel 2014 ha sposato il direttore di Rete 4, Sebastiano Lombardi, poi i due nel 2017 si sono separati. A darne notizia è stata lei stessa con un lungo post su Instagram.

Chi è l’attuale fidanzato Andrea

Elenoire Casalegno attualmente sembrerebbe essere fidanzata con Andrea, un broker finanziario che ha conosciuto nel 2019. In un’intervista rilasciata al settimanale Intimità, la conduttrice ha raccontato questa nuova fase della sua vita al fianco del compagno romano: “Oggi sono una donna serena. Per la prima volta qualcuno si prende cura di me, si fa carico dei miei pensieri più complessi”.

Instagram

Elenoire Casalegno ha un profilo Instagram e con l’account @elenoirec vanta oltre 800 mila followers.